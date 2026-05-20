Piribebuy: extienden inscripción para concurso de tejido del Poncho Para’i de 60 Listas

El certamen se llevará a cabo el martes 27 de mayo en el Centro Cultural Demetrio Ortiz, donde artesanos y artesanas demostrarán en vivo sus habilidades en el manejo del tradicional telar de cintura, método ancestral utilizado para la elaboración del Poncho Para’i de 60 Listas.

El horario será confirmado en los próximos días.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas para proteger y mantener viva la técnica tradicional de confección de esta emblemática prenda paraguaya, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2023.

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Fortalecer conocimientos

El concurso apunta a fortalecer la transmisión de conocimientos entre generaciones y evitar que desaparezca esta técnica artesanal característica de Piribebuy.

El Poncho Para’i de 60 Listas se distingue de otros ponchos de la región porque su elaboración no depende de telares mecánicos.

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El tejido se realiza manualmente con telar de cintura, una práctica en la que el artesano utiliza su propio cuerpo para sostener y tensar los hilos durante el proceso de fabricación.

Es una prenda de etiqueta, ya que por el tipo de hilo utilizado no es caliente como los tradicionales ponchos utilizados normalmente en invierno. Numerosos artistas lo lucen en escenarios festivales del país y en el extranjero.

La convocatoria está dirigida a artesanos mayores de edad residentes en Piribebuy que cuenten con registro actualizado como trabajadores del sector artesanal.

¿Cómo será la competencia?

Durante la competencia, cada participante trabajará de manera individual en su telar, con un tiempo límite de 15 minutos para avanzar la mayor cantidad posible del tejido.

El jurado calificará aspectos como la precisión técnica, la uniformidad de la trama y el correcto manejo de las herramientas tradicionales.

Además del reconocimiento cultural, los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo. El ganador obtendrá USD 644, mientras que el segundo y el tercer puesto recibirán USD 460 y USD 276, respectivamente.

Las personas interesadas en postularse pueden comunicarse con Adriana Cho al (0971) 978 484 o con Gustavo Agüero al (0971) 308 044.

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La prenda forma parte de la tradición cultural popular del Paraguay, aunque en los últimos años recobró notoriedad y se le otorgó importancia histórica y cultural.

Por ejemplo, en los detallados listados de envíos de materiales a las guarniciones del interior, de la época del dictador perpetuo de la República del Paraguay, Dr. Gaspar Rodríguez del Francia, aparecen grandes cantidades de ponchos para uso de la soldadesca. Así lo mencionó en una entrevista la profesora Beatriz González de Bosio, en el marco de la declaración del tejido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco, en diciembre de 2023.