Cultura
17 de junio de 2026 a la - 18:21

“Soma. Cuerpo e Impulso” propone un recorrido por dibujos y bocetos de Nahuel Vera Von Lücken

La exposición Soma se habilitará el 18 de junio en Casa Sigilos, mostrando obras de arte contemporáneo.
Nahuel Vera von Lücken habilitará la exposición "Soma", este jueves 18 de junio en Casa Sigilos.Gentileza

La exposición “SOMA. Cuerpo e Impulso”, del artista Nahuel Vera Von Lücken, será inaugurada el próximo jueves 18 de junio en Casa Sigilos, espacio cultural ubicado en el centro histórico de Asunción. La muestra permanecerá abierta durante junio y parte de julio con acceso libre.

Por ABC Color

La exposición “SOMA. Cuerpo e Impulso”, del artista visual Nahuel Vera Von Lücken, será inaugurada el próximo viernes 19 de junio a las 20:00 en Casa Sigilos, ubicada en Palma 751, primer piso del edificio Unión Club, en el centro histórico de Asunción.

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La propuesta reúne dibujos y bocetos centrados en la representación del cuerpo humano y sus expresiones. Según el texto de presentación de la muestra, el trabajo explora la emoción y las pulsiones internas que impulsan al cuerpo a desplegarse en distintas poses y gestos, a través del uso del color, la mancha, la línea y otros recursos visuales.

Vera Von Lücken nació en Asunción, aunque desde temprana edad residió en Villarrica, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo y que considera propia. Su acercamiento al arte comenzó en la infancia mediante la creación de figuras de barro y dibujos realizados con témpera, interés que posteriormente se convirtió en su actividad profesional.

Obras de la exposición Soma en Casa Sigilos con colores vibrantes y diseño moderno en un ambiente artístico.
La exposición Soma se habilitará el 18 de junio en Casa Sigilos, mostrando obras de arte contemporáneo.

Ya instalado nuevamente en Asunción, realizó estudios y talleres en el Atelier Álvarez-Nuovo y en el Instituto Superior de Artes Olga Blinder, dependiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción.

Además, participó en procesos de formación con artistas nacionales e internacionales, entre ellos Emilio Cutillo, Juan de Dios, Javier Guggiari, Rodrigo Velázquez, Aleksei Yurechko, Ilya Zlovin, Nicolás Oliviazzi, Anton Levin y Artemy Shaporenko, de la Academia Repin de San Petersburgo, así como Masha Lyakhovitskaya, de la Florence Academy of Art de Italia.

La exposición Soma se habilitará el 18 de junio en Casa Sigilos, mostrando obras de arte contemporáneo.
La exposición Soma se habilitará el 18 de junio en Casa Sigilos, mostrando obras de arte contemporáneo.

La inauguración será de acceso libre hasta completar el aforo disponible. Los organizadores solicitan confirmar asistencia al teléfono (0991) 801-889. La exposición permanecerá habilitada durante el resto de junio y parte de julio.