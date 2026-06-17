“Soma. Cuerpo e Impulso” propone un recorrido por dibujos y bocetos de Nahuel Vera Von Lücken

La exposición “SOMA. Cuerpo e Impulso”, del artista visual Nahuel Vera Von Lücken, será inaugurada el próximo viernes 19 de junio a las 20:00 en Casa Sigilos, ubicada en Palma 751, primer piso del edificio Unión Club, en el centro histórico de Asunción.

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La propuesta reúne dibujos y bocetos centrados en la representación del cuerpo humano y sus expresiones. Según el texto de presentación de la muestra, el trabajo explora la emoción y las pulsiones internas que impulsan al cuerpo a desplegarse en distintas poses y gestos, a través del uso del color, la mancha, la línea y otros recursos visuales.

Vera Von Lücken nació en Asunción, aunque desde temprana edad residió en Villarrica, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo y que considera propia. Su acercamiento al arte comenzó en la infancia mediante la creación de figuras de barro y dibujos realizados con témpera, interés que posteriormente se convirtió en su actividad profesional.

Ya instalado nuevamente en Asunción, realizó estudios y talleres en el Atelier Álvarez-Nuovo y en el Instituto Superior de Artes Olga Blinder, dependiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción.

Además, participó en procesos de formación con artistas nacionales e internacionales, entre ellos Emilio Cutillo, Juan de Dios, Javier Guggiari, Rodrigo Velázquez, Aleksei Yurechko, Ilya Zlovin, Nicolás Oliviazzi, Anton Levin y Artemy Shaporenko, de la Academia Repin de San Petersburgo, así como Masha Lyakhovitskaya, de la Florence Academy of Art de Italia.

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La inauguración será de acceso libre hasta completar el aforo disponible. Los organizadores solicitan confirmar asistencia al teléfono (0991) 801-889. La exposición permanecerá habilitada durante el resto de junio y parte de julio.