Presentarán el libro “Teatro Urgente”, con 15 obras de dramaturgia paraguaya contemporánea

El Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentarán este jueves 18 de junio el libro “Teatro Urgente”, una publicación que reúne textos de dramaturgas y dramaturgos paraguayos seleccionados en el Concurso Nacional de Dramaturgia Breve, impulsado con el objetivo de fomentar la creación escénica vinculada a las problemáticas sociales contemporáneas.

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La presentación se realizará a las 18:00 en el local del Cepate (Av.República 284 entre 15 de Agosto y O’Leary) y contará con acceso libre y gratuito para todo público. La iniciativa cuenta además con el apoyo de Librería de la Paz. En el lanzamiento se repartirán libros gratuitos. Ejemplares limitados.

La publicación reúne 15 obras breves de autores emergentes y de mediana trayectoria, cuyos textos abordan distintas realidades sociales, políticas y humanas. Según los organizadores, el volumen busca reflejar el potencial de la dramaturgia como espacio de memoria, reflexión, denuncia e imaginación, además de constituirse en una plataforma para nuevas voces de la escena nacional.

Nuevas voces para contar historias necesarias

Las obras incluidas en el libro son “El humo que dejamos”, de Alan Jara; “Números”, de Aldo Valdez; “La herida de los nombres”, de Ali Morán; “Sí, pero no”, de Anna Wickzén; “La entrevista”, de Behil Martínez; “Romeo y Julieta: Proyecto Piloto”, de Carlos Pastoriza; “Los que bajaron antes de la última parada”, de Christian Aquino.

También serán parte “Gabino Mendoza”, de Daniel Gómez Prieto; “La mujer que escupe fuego”, de David Amado y Paola Ferraro; “Memorias”, de Edith Niz; “El plato en la mesa”, de Eduardo Fernández; “Ñande yvy oñandú”, de Jorge Espínola; “La piedra”, de José Alberto Morínigo; “Palabra, libertad y dignidad”, de Noemí Brítez; y “Doña Coca y sueños de libertad”, de Nora Robles.

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El material surge del Concurso Nacional de Dramaturgia Breve, cuya convocatoria estuvo abierta entre el 22 de octubre y el 7 de noviembre de 2025. En total se recibieron 27 textos inéditos, de los cuales fueron seleccionadas 15 obras para integrar esta publicación.

Cabe resaltar que como parte de esta convocatoria, el año pasado cuatro dramaturgias seleccionadas se presentaron sobre las tablas para conmemorar el Día de los Derechos Humanos.

Los impulsores del proyecto señalan que “Teatro Urgente” se inscribe en una propuesta que vincula arte, memoria y derechos humanos, promoviendo la escritura teatral como una herramienta para reflexionar sobre la realidad social y contribuir al fortalecimiento de la libertad de expresión y la creación artística.

El proyecto fue presentado por Codehupy, organizado por Cepate, apoyado por Librería de la Paz y financiado por la Unión Europea.