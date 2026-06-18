Tiatro en Corto lanza su edición 2026 con foco en la dramaturgia contemporánea paraguaya

El martes 16 de junio se realizó el lanzamiento oficial de una nueva edición de Tiatro en Corto, el ciclo de microteatro impulsado por TIA Maneglia-Schémbori, que este año pone el acento en la dramaturgia contemporánea paraguaya.

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La presentación tuvo lugar en el Espacio Tiatro, ubicado sobre España casi San José, donde se dieron a conocer las ocho obras que integrarán la programación de las temporadas previstas para julio y septiembre de 2026.

La edición se caracteriza por incorporar textos surgidos de un proceso de formación internacional liderado por el dramaturgo argentino Guillermo Hermida. De este laboratorio creativo emergieron 13 propuestas originales que fueron posteriormente evaluadas mediante una curaduría especializada. Finalmente, ocho piezas fueron seleccionadas para integrar el ciclo, configurando una programación que reúne diversas miradas, estilos y temáticas dentro de la escena teatral local.

Durante el acto, los directores y directoras elegidos destacaron la importancia de contar con espacios de creación y producción artística como el que propone TIA, en conjunto con la Fundación Itaú, que asume los costos de las puestas. La iniciativa se posiciona así como una plataforma para el desarrollo de artistas emergentes en el ámbito teatral.

Microteatro y formación internacional

En el marco del lanzamiento, Tana Schémbori subrayó el valor del proyecto en relación con el trabajo creativo: “Estamos poniendo nuestro granito de arena para eso que tiene tanto que ver con la dignificación del trabajo del artista y la escritura es primordial”. Por su parte, Juan Carlos Maneglia señaló su expectativa ante los resultados del proceso formativo: “Sé que vamos a ver algo interesante. Estoy muy feliz de que hayan pasado por ese proceso de aprender de Guille Hermida”.

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El propio Hermida participó a través de un mensaje audiovisual, en el que expresó su satisfacción por los resultados obtenidos e instó a los autores seleccionados a continuar el trabajo de ensayo y preparación de cara a las puestas en escena.

La programación de julio estará integrada por las obras “Cuando se cruzan las horas”, de Ali Morán; “Terminal”, de Luis Villalba; “Minuto 75”, de Andy Colinas, y “Dejemos que fluya”, de Noe Ibarrola. En tanto, en septiembre se presentarán “¿Todavía sabremos entrar por la ventana?”, de Fiorella Fiore; “Venta de garaje”, de Erika Torres; “Rollitos primavera”, de Sebastián Pebriz, y “Objetos perdidos”, de Raúl Morínigo.

Tiatro en Corto propone una modalidad distinta a la función teatral tradicional: el público se desplaza por distintos espacios del edificio para asistir a obras breves, construyendo un recorrido escénico con múltiples historias en una misma noche. Las funciones se realizarán los viernes a las 20:00 e incluirán, además, una propuesta gastronómica y espacios de socialización.