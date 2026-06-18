Drama, clásicos y espectáculos familiares marcan la agenda teatral del fin de semana

La Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant) recibirá los días 19, 20 y 21 de junio, a las 20:30, la puesta en escena de “Otra vez, Romeo y Julieta”, una versión contemporánea del clásico de William Shakespeare dirigida y escrita por Fidel Rojas.

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La propuesta plantea una relectura de la historia de los jóvenes amantes de Verona desde una mirada actual, explorando temas como el amor, el destino y la tragedia en una puesta de tono contemporáneo. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 50.000 y se consiguen escribiendo al (0992) 621-547.

Por otra parte, la Sala La Correa (Gral. Díaz 1163 entre Don Bosco y Hernandarias) albergará el estreno de “Hospital Tomado”, nueva producción del elenco Teatro YARA. La obra se presentará los días 19, 20, 26 y 27 de junio, a las 20:30.

Escrita por el periodista y psicólogo Sergio Etcheverry, la pieza relata la historia de un hombre que, tras una larga espera dentro del sistema de salud, se enfrenta a una situación extrema que lo lleva a tomar una decisión límite.

Bajo la dirección de Arturo Martínez y con producción de Genn Servín, la puesta propone una reflexión sobre la burocracia, la dignidad humana y las consecuencias sociales de las deficiencias institucionales. Las entradas tienen un valor de G. 80.000 en preventa y G. 100.000 en puerta. Más información puede solicitarse al (0984) 332-277.

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Regresa “Yerma”

También en la Sala La Correa volverá a escena “Yerma”, de Federico García Lorca, en una función especial prevista para el domingo 21 de junio a las 20:00.

La obra aborda la historia de una mujer que enfrenta la imposibilidad de concretar su deseo de ser madre dentro de un entorno condicionado por rígidas normas sociales. La versión dirigida por Marcela Gilabert incorpora recursos inspirados en el teatro brechtiano, con el objetivo de propiciar una mirada crítica sobre las estructuras sociales que atraviesan la experiencia de la protagonista.

El elenco está integrado por Marcela Gilabert, Roxana Lescano, Eli Marín y Roberto González, con asistencia de dirección de Carlos Panta. Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000, mientras que en puerta tendrán un valor de G. 100.000. Además, la producción anunció una promoción especial por el Día del Padre, con dos entradas por G. 120.000. Las reservas pueden realizarse al (0985) 134-507.

Teatro para toda la familia

La programación del domingo también incluirá una propuesta orientada al público infantil. “Las princesas y el príncipe” volverá a presentarse en la Sala Arnaldo André del Espacio Mayor (Malutín 263 e/ Guido Spano y Andrade). La actividad comenzará a las 16:30 con talleres de pintura y manualidades, mientras que la función teatral está prevista para las 17:15.

El espectáculo reúne a personajes inspirados en cuentos clásicos y cuenta con las actuaciones de Hanny Sánchez como Aurora, Noelia Florentín como Blancanieves, Luana Ruiz Díaz como Cenicienta y Sebastián Pebriz en el papel del príncipe.

La propuesta combina música, interacción con el público y relatos dirigidos a toda la familia. Al finalizar la función, los asistentes podrán tomarse fotografías con los personajes. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 25.000 y en boletería costarán G. 35.000. Las reservas pueden realizarse al (0983) 493-201.