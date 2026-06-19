¿Vikingos, magos y orcos en Asunción? Conocé todo sobre la feria medieval que se realizará este sábado

¿Vikingos, magos y orcos en Asunción? La pregunta podría parecer sacada de una novela fantástica, pero este fin de semana tendrá una respuesta concreta. El sábado 20 de junio, Asunción será escenario de “Solsticio”, una propuesta que busca recrear la atmósfera de los mundos medievales y de fantasía a través de una feria temática, espectáculos en vivo, juegos de rol y una cena inmersiva.

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El evento, organizado por Medieval Fest Py, se desarrollará en la Seccional 5 de Asunción, sobre República Dominicana casi Siria. La actividad reunirá elementos inspirados tanto en la historia medieval como en el imaginario popular construido por obras literarias, videojuegos, películas y juegos de mesa que durante décadas han alimentado el interés por castillos, guerreros, criaturas fantásticas y aventuras épicas.

Aunque las ferias medievales son frecuentes en Europa y en algunos países de América Latina, este tipo de encuentros aún son poco habituales en Paraguay. Por ello, la organización destaca que esta será la primera edición de la feria medieval, mientras que la denominada Cena del Solsticio alcanzará ya su octava realización, reflejando una comunidad que se ha ido consolidando alrededor de estas actividades temáticas.

Un mundo fantástico para recorrer

Desde el mediodía y hasta las 19:00, los visitantes podrán recorrer una feria con puestos dedicados a artesanías, herrería artesanal, hidromiel, ilustraciones, accesorios, libros y distintos productos inspirados en la estética medieval y fantástica.

“La propuesta no se limitará a la observación”, explican los organizadores. Una de las características centrales de Solsticio será la participación activa del público mediante experiencias inspiradas en los juegos de rol. Habrá espacios de arquería, softcombat, combates de fantasía, talleres de pintura de miniaturas basadas en “El Señor de los Anillos”, partidas de “Dungeons & Dragons” y otras dinámicas recreativas.

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Entre las actividades más llamativas se encuentra un sistema de misiones interactivas diseñado especialmente para el evento. Los asistentes podrán asumir el papel de personajes como guerreros, arqueros o magos y recorrer la feria resolviendo desafíos, enigmas y tareas distribuidas en distintos sectores. La mecánica toma elementos de los tradicionales juegos de rol de mesa, donde cada participante construye una identidad ficticia y progresa a través de aventuras y objetivos.

“La experiencia busca transformar al visitante en protagonista, invitándolo a interactuar con personajes, actividades y situaciones creadas especialmente para la jornada”, resaltaron desde la organización.

Del espectáculo a la inmersión

La programación incluirá también diversas presentaciones en vivo. Cerca del cierre de la feria se presentará Lok’Tar, una agrupación temática caracterizada como “una banda de orcos” que combina música y puesta en escena fantástica.

La actividad continuará durante la noche con la Cena del Solsticio, una experiencia que se extenderá hasta la medianoche y que requerirá reserva previa, que también será musicalizada por The Bards, banda emergente de música medieval.

Durante este segmento habrá exhibiciones de esgrima medieval, bailes inspirados en tradiciones de época, demostraciones de forja en vivo, juegos temáticos, concursos de disfraces y un espectáculo principal de malabares con fuego.

Del combate histórico a la recreación fantástica

Detrás de “Solsticio” se encuentra también una comunidad dedicada a la práctica y difusión de disciplinas históricas. El evento tiene sus raíces en las actividades de Úlf Kóryos, un grupo que desarrolla clases regulares de esgrima medieval histórica y arquería en Asunción.

La agrupación trabaja con distintas modalidades de combate inspiradas en técnicas históricas documentadas, incluyendo espada a una mano, espada y escudo, espada larga y tiro con arco. Según explican sus integrantes, el objetivo es acercar estas prácticas a nuevas personas mediante actividades recreativas, educativas y accesibles para principiantes.

En tiempos en que gran parte del entretenimiento ocurre a través de pantallas, propuestas como “Solsticio” recuperan el valor de la experiencia presencial y la participación colectiva. Entre espadas de utilería, personajes fantásticos y desafíos compartidos, la iniciativa ofrece una forma diferente de encuentro social que combina creatividad, juego y comunidad.

La entrada a la feria tendrá un costo de G. 20.000, mientras que quienes asistan caracterizados con vestimenta temática abonarán G. 10.000. La cena inmersiva costará G. 100.000 e incluirá acceso al evento, comida, bebida, juegos y espectáculos. Las reservas pueden realizarse al (0975) 991-833.