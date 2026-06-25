La zarzuela paraguaya “Paloma Pará” regresa con funciones y una versión protagonizada por niños y adolescentes

La puesta ofrecerá funciones el viernes 26 a las 21:00 y el sábado 27 y domingo 28 a las 20:30. Como parte de la propuesta, también se presentará “Palomita Pará”, una adaptación de la obra protagonizada por niños y adolescentes, que subirá a escena el viernes a las 18:00 y el sábado y domingo a las 17:00. Esta iniciativa forma parte del proyecto “Zarzuela Paraguaya + Niñez = Legado Vivo”, orientado a acercar el género a las nuevas generaciones.

Un clásico del teatro musical paraguayo

Estrenada originalmente en 1963 en el Teatro Municipal de Asunción, “Paloma Pará” es una comedia musical ambientada en una comunidad rural paraguaya. La historia gira en torno a Don Rogelio, propietario del único bar del pueblo, quien en medio de los preparativos para la inauguración del alumbrado público descubre el amor en Lucila Cuquejo, una joven ex cantante de un conjunto folclórico.

La relación entre ambos despierta comentarios, conflictos y situaciones humorísticas que involucran a los habitantes del pueblo, especialmente a Doña Tomasa, madre de Rogelio, y a Rodolfo Miraflores, un cantante decidido a recuperar a Lucila. A través de estos personajes, la obra combina romance, costumbrismo y sátira social, elementos característicos de la zarzuela paraguaya.

Un género que forma parte del patrimonio cultural

La obra forma parte del repertorio creado por el compositor Juan Carlos Moreno González y el dramaturgo Manuel Frutos Pane, considerados los principales impulsores de la zarzuela paraguaya. Este género teatral y musical surgió a mediados del siglo XX como una adaptación local de la tradición zarzuelística española, incorporando elementos de la música popular paraguaya y retratando situaciones, personajes y costumbres del país.

Moreno González, nacido en Asunción en 1916, desarrolló una extensa producción musical que abarcó tanto la música académica como la popular. Entre sus aportes más significativos se encuentra precisamente la consolidación de la zarzuela paraguaya, género del que surgieron títulos emblemáticos como María Pacurí, Corochiré, La tejedora de ñandutí, Las alegres Kygua Vera y la propia Paloma Para.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Manuel Frutos Pane fue el responsable de los libretos y letras de muchas de estas obras. Su escritura, marcada por el humor, la agilidad dramática y la observación de la vida cotidiana paraguaya, contribuyó decisivamente a la construcción de un lenguaje teatral propio que sigue vigente en los escenarios nacionales.

Más de una década difundiendo la zarzuela

El Elenco Artístico Anástasi fue creado en 2013 en el ámbito de la Parroquia Santuario María Auxiliadora y, desde entonces, se ha dedicado a la difusión de la zarzuela paraguaya a través de montajes que combinan actuación, canto y danza. A lo largo de su trayectoria ha presentado títulos como “María Pacurí”, “La tejedora de ñandutí”, “Corochiré”, “Las alegres Kygua Vera”, “Sombrero Pirí” y “Luz de Luna”, consolidándose como uno de los grupos más activos en la preservación y promoción de este género artístico.

La dirección general y producción de la nueva temporada de esta puesta está a cargo de José Santiago Mazó Benítez. La propuesta contará además con dirección escénica de Mafalda Morínigo y José Mazó, dirección coral de Rodolfo González, dirección de danza de Luana Kaspar y la participación del Coro del Instituto Municipal de Arte.

Las entradas tienen un costo anticipado de G. 80.000 y de G. 100.000 en puerta.