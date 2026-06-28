Luis Vera presenta en la Bienal de Curitiba una reflexión visual sobre los pueblos ayoreo

La muestra fue habilitada en el Espacio Cultural del Consulado General del Paraguay en Curitiba, ubicado en el barrio Batel, y forma parte de la participación paraguaya en la 16ª edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Curitiba, que este año se desarrolla bajo el lema “Umbrales” (“Limiares”), con la curaduría de Adriana Almada y Tereza de Arruda.

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Durante el acto de apertura participaron representantes del ámbito cultural y diplomático de Paraguay y Brasil, entre ellos la ministra de Cultura del Estado de Paraná, Luciana Casagrande Pereira; la presidenta del Consejo de Cultura de la Bienal, Rafaela Lupion; el director general de la Bienal de Curitiba, Luiz Ernesto Meyer Pereira; la cónsul general del Paraguay en Curitiba, María Amarilla; y el director de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Manuel Tornato.

La propuesta artística de Vera aborda cuestiones vinculadas a la memoria, la supervivencia y las transformaciones culturales que afectan a los pueblos ayoreo en situación de aislamiento voluntario en el Chaco.

El artista explicó que las obras dialogan con el eje conceptual de la Bienal mediante el uso de la técnica digital del databending, a través de la cual interviene el código de las imágenes incorporando registros textuales y mensajes de auxilio relacionados con comunidades ayoreo afectadas por la deforestación de sus territorios ancestrales.

El título de la exposición, “Seguimos vivos, ahora usamos ropa”, retoma una expresión documentada por el antropólogo Benno Glauser en una investigación publicada en 2022 sobre comunidades ayoreo. Según se detalla en el texto curatorial, la frase hace referencia a mensajes dejados por integrantes de un grupo ayoreo contactado para sus familiares que permanecían en situación de aislamiento voluntario.

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El crítico de arte Ticio Escobar, autor del texto que acompaña la muestra, señala que la propuesta de Vera aborda la situación de los pueblos ayoreo a través de imágenes fragmentadas e intervenidas, que buscan reflexionar sobre las transformaciones del territorio y las dificultades para reconstruir una visión integral del paisaje chaqueño contemporáneo.

Nacido en Asunción en 1961, Luis Vera desarrolla una trayectoria vinculada al fotoperiodismo, la fotografía documental y la producción artística. Ha realizado estudios y especializaciones en comunicación, derecho, antropología, fotografía contemporánea, crítica y curaduría de arte, y expone su obra desde la década de 1980 en distintos países de América y Europa. Actualmente dirige la Casa Bicentenario de las Artes Visuales del Centro Cultural de la República El Cabildo.

La exposición permanecerá habilitada hasta finales de 2026, con acceso libre y gratuito, de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00, en la sede del Consulado General del Paraguay en Curitiba, ubicada en Rua Benjamin Lins 935, barrio Batel, Curitiba, estado de Paraná, Brasil.