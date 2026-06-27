Los musicales de Andrew Lloyd Webber llegan al Teatro Municipal en un concierto gratuito

Desde hace varias décadas, Stael Ruffinelli de Ortiz viene apostando por el desarrollo del teatro musical en Paraguay. “Me gustó la idea de hacer un gran concierto, una recopilación. No pude hacer una recopilación de todos nuestros musicales, entonces traté de concentrarme porque me gusta mucho la música de Andrew Lloyd Webber”, comentó.

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En este concierto, que rendirá homenaje al reconocido compositor británico de 78 años, se podrán escuchar canciones de obras emblemáticas del género como “The Phantom of the Opera”, “Cats”, “Jesus Christ Superstar”, “Evita”, “Joseph and the Amazing Technicolor” y “Sunset Boulevard”.

El maestro Sergio Cuquejo tuvo a su cargo realizar los arreglos y estará al frente de la Spirit & Sound Orchestra, que con 17 músicos acompañará a los cantantes que darán vida a canciones como “Music of the night”, “Don’t Cry for me Argentina”, “Memory”, entre otras.

Cuquejo señaló que desde hace meses vienen trabajando en esta puesta, ajustando algunas tonalidades, ya que las canciones “tienen su complejidad, no es súper difícil pero tienen sus partes y hay que estar respetando la obra”.

Katryn Kasper es la encargada de la dirección vocal de este espectáculo, que presentará en escena a un coro de diez cantantes, con la participación especial de José Mongelos y los cantantes de la Uninorte, Sara Benítez y Sergio Marcos.

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El coro estará integrado por Camila Coscia, Carlos Daniel Mojoli Boggino, Carolina Ortiz Ruffinelli, Christian Diaz Acosta, Clara Galiano, Luis María Peña, Paz Franco, Paula Galeano, René Romero y Sofía Morassi Gagliardone.

Según destacó Stael Ruffinelli, todos los integrantes de este coro han formado parte de los diversos musicales que han representado en las últimas décadas.

Enseñar inglés a través de la música y el teatro

La docente recordó que ya en los inicios de su instituto comenzó a combinar el teatro y la música en la enseñanza del idioma inglés. Comentó que todo comenzó en el Arlequín Teatro, cuando la sala aún estaba ubicada en el barrio Villa Morra.

“Yo les llevaba a mis alumnos a jugar al teatro. Les subía al escenario, les ponía música y comenzaban ellos a jugar en el escenario”, detalló. Así dieron vida a una obra que se llamó “Playing on the stage” (Jugando en el escenario).

Ruffinelli afirmó que luego le llegó la propuesta de Carlos Benegas para dirigir los espectáculos, dando inicio a una historia vinculada al teatro musical.

Luis María Peña es uno de los que comenzó a estudiar con Stael Ruffinelli en 1986, motivado por un compañero de colegio y fue parte de aquella primera obra que estuvo inspirada en el musical “La novicia rebelde”. Luego integró los elencos de diversas obras presentadas por el instituto.

En este sentido, Stael señaló que al principio empezaron a hacer obras pequeñas pensadas principalmente para los alumnos y sus familiares, pero los mismos la instaron a plantear estas puestas para un público mayor.

“Ahí yo me largué con los musicales de Broadway, que son muy exigentes con sus derechos, te exigen hasta el último. Poner una obra de Broadway on stage (en escena) es muy desafiante”, subrayó.

Desde entonces ha presentado en Asunción obras como “Into the Woods”, “West Side Story”, “High School Musical”, “Fame”, “Les Misérables”, “Shrek”, “Little Shop of Horrors”, entre otras.

Curiosamente, hasta ahora, nunca hicieron un musical de Andrew Lloyd Webber. “Siempre quise hacer ‘El fantasma de la ópera’, pero siempre fue muy complicado porque no daban los derechos para Paraguay (...) Años estuve peleando para poder traer los derechos a Paraguay”, indicó Stael.

Estos musicales también han sido un semillero de artistas como el tenor José Mongelós, quien justamente comenzó a demostrar su interés por la música en sus clases de inglés; o Sabb Montes, quien desde niña participó en varias de las obras del instituto.

Peña, por su parte, comentó emocionado lo que han significado para él estos 40 años, las amistades que ha forjado a partir de estas obras y también todos los recuerdos como el del día que en un campamento, en medio de la oscuridad de la noche, hicieron frente al miedo cantando los temas de “Into the Woods”.

“A mí me encantó poder participar en los musicales y tener ese amor por los musicales”, afirmó. En este sentido, indicó que le encanta saber las historias y conocer a los personajes a través de las canciones.

Sergio Cuquejo comentó, a su vez, hace alrededor de cuatro meses comenzó a trabajar en los arreglos orquestales de estas obras, a partir de las partituras para piano y coro.

“En base a eso hay que imaginarse las versiones que existen, porque tiene que ser también original. Ahí es donde trabajamos los arreglos nuevos, respetando los originales obviamente pero adaptando a nuestro formato, a nuestro ensamble y a lo que ella (Kathryn Kasper) preparó. Y cuando se monta todo, ahí es donde el rompecabezas toma forma”, detalló.

Comentó que si bien el coro ya venía trabajando con Kasper en los arreglos vocales de las canciones, él preparó unas pistas para que a los cantantes les sea más fácil interpretar con la orquesta en vivo.

Toda esta conjunción de talentos se podrá ver este viernes 3 de julio, a las 20:30, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile), con acceso libre y gratuito.

“Es un concierto gratuito porque quiero celebrar con la comunidad. Realmente yo les invito a todos a que vayan, lo único es que tienen que hacerlo con tiempo para encontrar lugar”, concluyó Stael Ruffinelli.