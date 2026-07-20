Sitio de Memoria 1A-Ykuá Bolaños estrena logotipo y anuncia actividades a 22 años de la tragedia

En el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A-Ykuá Bolaños (Avda. Santísima Trinidad y Avda. Artigas) se presentó hoy, en conferencia de prensa, la agenda de actividades conmemorativas a 22 años del trágico incendio del 1 de agosto de 2004, que dejó más de 400 muertos.

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Christian Olmedo, representante de la Coordinadora de familiares de víctimas y sobrevivientes del 1A, detalló que esta ha sido “la tragedia más grande en tiempos de paz en nuestra historia del Paraguay”.

Este sitio de memoria está gestionado por un consejo integrado por organizaciones de familiares de víctimas, sobrevivientes y desaparecidos de la tragedia del 1A, el cual es presidido por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Olmedo destacó que desde este consejo apuntan a realizar actividades todo el año, pero orgánicamente las mismas se concentran entre finales de julio y los primeros días de agosto.

“Son actividades que las venimos realizando con mucho esfuerzo pero también, aparte de la perspectiva de la pérdida, del luto, del dolor; la idea es también darle otro color y poder transitar hacia un estadío mucho más esperanzador”, indicó.

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Este jueves 23 de julio, a partir de las 18:00, se llevará a cabo el Novenario. El mismo se extenderá hasta el 31 de julio y será de acceso libre para toda la comunidad.

El 31 de julio, de 19:00 a 20:00, se llevará a cabo el festival “Arte por la Memoria”. “La idea es conjugar la expresión artística como herramienta de construcción de memoria colectiva”, indicó Olmedo.

Detalló que en esta edición se presentará la muestra final del taller Teatro Memoria, en la que personas con y sin experiencia actoral llevarán al escenario distintas miradas acerca de esta tragedia. La actividad también será de acceso libre y gratuito.

El sábado 1 de agosto, a partir de las 9:00, se tendrán representaciones artísticas a cargo de los alumnos del Colegio Técnico Nacional “Cerro Corá”.

Para las 11:00 será el acto central con la lectura del manifiesto, el toque de las sirenas y un acto ecuménico que recordará a los 400 fallecidos, 300 sobrevivientes y 6 desaparecidos de esta tragedia.

Christian Olmedo señaló que con estas actividades apuntan a integrar a nuevas generaciones que no fueron testigos de esta tragedia y también seguir generando conciencia con respecto a las medidas de seguridad contra incendios en distintos espacios.

En el acto simbólico, que se realizará en el marco del acto central, la temática de este año será la solidaridad. “Queremos tener la presencia de distintas personas y sectores que siguen aportando a que la historia del Ykuá Bolaños siga latente y siga vigente”, acotó Olmedo.

El acto ecuménico, en tanto, reunirá a sacerdotes y pastores de la zona con el fin de ofrecer un momento de espiritualidad. El cierre del evento será con números artísticos a cargo de instituciones educativas, a partir de una coordinación con la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La nueva identidad visual del Sitio 1A- Ykuá

Tania Campos Pecci, directora del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ykuá Bolaños, también aprovechó el acto para presentar la nueva identidad visual de este espacio y agradeció al Círculo de Creativos del Paraguay y a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA- UNA), y a todos los profesionales de diseño que estuvieron acompañando el proceso.

Olmedo señaló que habitualmente cuando se habla de esta tragedia “nos viene una imagen bastante fuerte, el fuego, el agua, el dolor, la pérdida, el luto”. Sostuvo que si bien el Sitio de Memoria quiere conjugar todos esos elementos, pero que no sean los únicos.

“Necesitamos que este lugar tenga una identidad, otra que hable desde otra perspectiva”, indicó. Recordó que el año pasado comenzó este concurso para dotarle de una identidad visual a este espacio cultural.

Iara Campos fue la ganadora del certamen y explicó que su diseño tomó como inspiración la arquitectura de este espacio, sobre todo los 400 haces de luz del Espejo de Agua principal.

El óvalo funciona como el módulo central de este diseño, evocando el reflejo de la luz en el agua. A su vez, de forma sutil se evocan a las letras “Y” y “K”, de la palabra Ykuá, mientras que la paleta de colores reúne el celeste, el naranja y el gris evocando al agua, la luz y el legado.

“Di lo mejor de mí para poder hacerle llegar a esta comunidad algo que refleje realmente lo que sucedió, que es la tragedia del Ykuá Bolaños”, añadió la joven ganadora del certamen.

Según las bases y condiciones del concurso, Campos recibirá como premio G. 5 millones por el símbolo y otros G. 5 millones por el desarrollo del Manual de Identidad Visual.