Atyguasu - Fiestas del Paraguay 2026: concurso otorgará fondos para festivales y eventos culturales

Desde hoy y hasta el próximo 18 de agosto estará abierta la nueva convocatoria del concurso de fondos “Atyguasu: Fiestas del Paraguay 2026″, que fue presentada hoy en el marco de la Feria Palmear.

Lea más: Agenda cultural: estas son las actividades del fin de semana en el Centro Histórico de Asunción

Esta convocatoria es impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), en alianza con la Oficina de la Primera Dama, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

“Atyguasu nace porque queremos trabajar juntos, porque creemos que los grandes festivales que tienen ya trayectoria y los festivales emergentes son los que generan ese ecosistema dentro de la economía cultural”, expresó Adriana Ortiz, ministra de la Secretaría Nacional de Cultura.

Agregó que estos festivales “generan fuentes de trabajo, hacen que permanezca la cultura viva de los territorios, generan una movilidad artística para que nuestros artistas se muevan y puedan actuar en diferentes territorios alrededor de Paraguay y, por sobre todo, que la cultura siga viva”.

Ortiz agradeció además el apoyo de las otras instituciones que se han sumado a esta iniciativa que tiene previsto otorgar aportes de G. 50 millones a tres festivales y eventos culturales de gran relevancia y otros ocho aportes de G. 10 millones a festivales emergentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Dr. Gonzalo Gómez, director general de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Dinapi, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones para llevar adelante esta convocatoria.

“Unirnos en la cultura, unirnos en la música, en las artes, en las danzas, creo que es lo más positivo y lo más valedero de estos fondos”, agregó.

Graciela Meza, en representación del Fondec, señaló que la institución lleva más de 25 años apoyando a festivales y todas las disciplinas artísticas, pero “este esfuerzo conjunto tiene un efecto multiplicador mucho más amplio”.

Afirmó además que los festivales son “disparadores del desarrollo local”, destacando que además de ofrecer música, danza y otras expresiones artísticas, también son “identidad, cohesión y ¿por qué no? desarrollo económico”.

Mariví Vargas también habló en representación del Fondec y subrayó la necesidad de respaldar a los festivales emergentes “para seguir avanzando hacia a una verdadera descentralización y que los fondos lleguen a los lugares más recónditos del país”.

Romina Castillo, en representación del IPA, agradeció la invitación de la SNC para ser parte de esta iniciativa. En tanto, Deisy Varela de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) remarcó que “los festivales son grandes impulsores del desarrollo turístico en los diferentes distritos y municipios”.

Requisitos y plazos para participar de Atyguasu 2026

La convocatoria “Atyguasu: Fiestas del Paraguay 2026″ está dirigida a organizadores de festivales, gestores y productores de eventos culturales y turísticos, promotores de ferias ciudadanas y trabajadores de la cultura y el turismo registrados en la plataforma TÉRA.

El llamado contempla además un priorización a los proyectos desarrollados en distritos focalizados en el marco del Sistema de Protección Social.

Las líneas de apoyo en esta convocatoria son:

Festivales y eventos culturales de gran relevancia : festivales y eventos artísticos y culturales con más de cinco años de trayectoria, que promuevan la cultura, el turismo, la gastronomía, la artesanía y la identidad paraguaya. Serán seleccionados 3 proyectos con un aporte de G. 50 millones cada uno.

Festivales emergentes: festivales y eventos culturales con menos de cinco años de trayectoria, incluyendo primeras ediciones, orientados a fortalecer la cultura, el turismo local, la gastronomía y la producción artesanal. Se seleccionarán 8 proyectos que recibirán aportes de G. 10 millones cada uno.

La convocatoria estará abierta hasta el 18 de agosto y está previsto que la evaluación técnica y selección de proyectos se realice entre el 19 y el 28 de agosto. El 4 de septiembre se daría la lista de los proyectos preseleccionados.

Del 7 al 11 de septiembre será la presentación de documentos y firma de acuerdos, mientras que el desembolso de los fondos sería en el mes de octubre.

Las bases y condiciones están disponibles en la web www.cultura.gov.py. Para las consultas está habilitado el correo electrónico fondosdecultura.snc@gmail.com o el WhatsApp (0973) 493 762.