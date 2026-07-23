El legado de Wal Mayans protagoniza un nuevo libro sobre el teatro experimental paraguayo

La publicación, realizada con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), propone un recorrido por el legado artístico de Wal Mayans a través de ensayos críticos escritos por Moncho Azuaga, Jorge “Bochin” Brítez, Gabriel Ojeda, Víctor Sosa Traverzzi y Fernando Colmán.

El volumen también incorpora poesías, obras breves, fragmentos de la tesis del autor y textos dedicados a su trayectoria por parte del grupo italiano Teatro Potlach y del Odin Teatret, dirigido por Eugenio Barba.

La coordinación editorial y la selección fotográfica estuvieron a cargo de Somalia Pardo, quien reunió materiales que buscan preservar la memoria de una de las figuras más influyentes del teatro de investigación en Paraguay.

En lugar de una presentación convencional, el lanzamiento se desarrollará como una propuesta escénica interdisciplinaria inspirada en el universo creativo de Mayans.

La programación incluirá una performance basada en sus textos, una intervención de danza balinesa con la participación del propio artista, instalaciones visuales, música en vivo a cargo de la banda TRUENO y actuaciones de Celina Fernández, Laura Marín, Somalia Pardo, Christian Olmedo y Blas Godoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nacido en Asunción en 1956, Wal Mayans es actor, director, coreógrafo y pedagogo. Fue uno de los pioneros en la incorporación del teatro-danza a la escena paraguaya y desarrolló una propuesta propia denominada “teatro primigenio”, que marcó su producción artística y su labor de formación durante varias décadas.