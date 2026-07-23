Cultura
23 de julio de 2026 a la - 15:05

El legado de Wal Mayans protagoniza un nuevo libro sobre el teatro experimental paraguayo

Imágenes para ilustrar la nota sobre el lanzamiento del libro de Wal Mayans
Portada del libro que se presentará este viernes en el local Espacio E.Gentileza

Hara Teatro y el Proyecto Intercultural Tierra sin Mal presentarán este viernes 24 de julio el libro “Wal Mayans y el teatro primigenio”, una publicación que reúne ensayos, textos y materiales inéditos en torno a la obra y el pensamiento de uno de los principales referentes del teatro experimental paraguayo. El lanzamiento será a las 19:30 en Espacio E (Estrella 977), con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

La publicación, realizada con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), propone un recorrido por el legado artístico de Wal Mayans a través de ensayos críticos escritos por Moncho Azuaga, Jorge “Bochin” Brítez, Gabriel Ojeda, Víctor Sosa Traverzzi y Fernando Colmán.

El volumen también incorpora poesías, obras breves, fragmentos de la tesis del autor y textos dedicados a su trayectoria por parte del grupo italiano Teatro Potlach y del Odin Teatret, dirigido por Eugenio Barba.

La coordinación editorial y la selección fotográfica estuvieron a cargo de Somalia Pardo, quien reunió materiales que buscan preservar la memoria de una de las figuras más influyentes del teatro de investigación en Paraguay.

En lugar de una presentación convencional, el lanzamiento se desarrollará como una propuesta escénica interdisciplinaria inspirada en el universo creativo de Mayans.

Imágenes para ilustrar la nota sobre el lanzamiento del libro de Wal Mayans
Wal Mayans es uno de los principales referentes del teatro experimental paraguayo.

La programación incluirá una performance basada en sus textos, una intervención de danza balinesa con la participación del propio artista, instalaciones visuales, música en vivo a cargo de la banda TRUENO y actuaciones de Celina Fernández, Laura Marín, Somalia Pardo, Christian Olmedo y Blas Godoy.

Nacido en Asunción en 1956, Wal Mayans es actor, director, coreógrafo y pedagogo. Fue uno de los pioneros en la incorporación del teatro-danza a la escena paraguaya y desarrolló una propuesta propia denominada “teatro primigenio”, que marcó su producción artística y su labor de formación durante varias décadas.