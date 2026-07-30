“Dulce espera”, la comedia que celebra la llegada de un hijo con humor y ternura

Humor, ternura y situaciones cotidianas formarán parte de “Dulce espera”, la comedia que tendrá su estreno este viernes 31 en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos).

La obra presentará a un elenco integrado por Letizia Medina, Natalia Cálcena, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Fran Gubetich para contar la historia de una joven pareja que espera la llegada de su primer hijo.

En la trama, la noticia del embarazo genera dudas, miedos, expectativas y una serie de sucesos inesperados que cambian por completo la vida de los futuros padres.

Pero el embarazo no solo revoluciona a la pareja. Dos suegras de personalidades completamente opuestas, convencidas de tener siempre la razón, protagonizan un permanente choque generacional cargado de humor, mientras que el mejor amigo de los futuros padres aporta una mirada cercana, sensible y cómplice en medio del caos.

La obra, que cuenta con la asistencia de dirección de Fabu Olmedo, apunta a retratar con un lenguaje cercano y contemporáneo el desafío de prepararse para la llegada de un hijo, en una época donde las redes sociales forman parte de la experiencia, según detallaron los responsables de la obra.

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“La propuesta invita al público a reconocerse en cada situación, reírse de las contradicciones de la vida cotidiana y emocionarse con una historia que celebra los vínculos, el amor y el aprendizaje que implica convertirse en padres”, añadieron.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00, hasta el próximo 9 de agosto. Las entradas están a la venta en Tuti con precios desde G. 85.000.

La obra es producida conjuntamente por GUB, a cargo de Fran Gubetich, y Escena, de Andrea Quattrocchi. La escenografía está realizada por Chamaca Productora, el Diseño de Luces es de Martín Pizzichini y el vestuario es de Stella Store, Indumento y Soraya Bittar.

El maquillaje es de Falu Santander, la asistencia de producción está a cargo de Luana Díaz y la asistencia en escena es de Federico Dacak.