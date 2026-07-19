Letizia Medina cumplió 50 a días de subir a las tablas: “Me encanta esta etapa de mi vida”

La conductora y actriz Letizia Medina cumplió 50 años el pasado miércoles 15 de julio rodeada del amor de su esposo José Rivas, sus hijos y sus padres, mientras se prepara para subir a las tablas con una nueva obra llamada Dulce Espera, que se estrenará el 31 de julio en el Teatro de las Américas.

Y, para conocer más acerca de la puesta en escena y cómo se siente con la llegada de su nueva década de vida, ABC Digital mantuvo una amena plática con Leti Medina, quien nos recordó que el año pasado retornó a la tablas después de siete años y ahora volverá con Dulce Espera, una obra de Hugo Robles, donde compartirá escenario con Andrea Quattrocchi, Natalia Cálcena, Ato Gómez y Francisco Gubetich.

“Me puse como objetivo por lo menos hacer una obra al año. Es un placer volver, es un placer sentir otra vez el cariño del público, que creo que ese es nuestro gran alimento, los aplausos, las risas. En mi caso, disfruto mucho haciendo comedia y ahora nuevamente estoy en una comedia donde ya hago de mamá, de suegra... Así que, imperdible, hago de la suegra de la Quattrocchi, la mamá de Ato”, comenzó contándonos la conductora de ABC TV y ABC Cardinal.

La obra Dulce Espera tiene que ver con la llegada de un bebé a la casa. “La búsqueda, el famoso ‘para cuándo el bebé’ y todo lo que implica la espera. La preparación de la mamá, si va a ser nena o nene, la disputa entre las abuelas, que va a ser nuestro caso. Disputa de familias, que también surge en medio de eso. Más de uno se va a sentir muy identificado con todo lo que vamos a contar en Dulce Espera”, nos adelantó Letizia Medina.

Leti Medina: “Me gustar tener muchas facetas”

Preguntamos a la multifacética Leti Medina cómo hace para dividir su tiempo entre la radio, la tevé, el teatro y la familia. Esto fue lo que nos respondió: “Bueno, siempre hay tiempo para todo, parecería que... De hecho, estoy con un año un poco más relajado que los anteriores porque no estoy haciendo FM, que me llevaba toda la mañana. Estoy con proyectos nuevos que se irán enterando de a poco, donde voy a ocupar toda mi semana. Creo que uno tiene que aprovechar las oportunidades, las ofertas, las lindas etapas laborales, la confianza que depositan muchas veces las personas en uno, y también me pongo ahora como objetivo eso: ‘No dejar pasar las oportunidades que se te presentan en la vida’”.

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“A mis hijos les encanta que haga teatro, mi hijo de 12 años nunca me había visto actuar, lo hizo por primera vez el año pasado. Me gustar tener muchas facetas, máscaras, muchas caras. Entonces, aprovecho que la vida me regala esto, la gente me regala esto, la oportunidad de mostrar las cosas que puedo llegar a hacer en diferentes ámbitos”, destacó Leti Medina con una gran sonrisa.

Leti Medina y su medio siglo de vida

También quisimos saber cómo sorprende este nuevo año de vida a Letizia Medina. “Estas cifras redondas son como para detenerse y observar, mirar un poco hacia atrás. Increíble, ¿verdad? 50 años suenan a mucho, por suerte mi edad mental se clavó hace mucho tiempo ya en la mitad prácticamente, 25 años de edad mental“.

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“Pero miro estos 50 años y veo que 32 ya los pasé trabajando. Y con todo esto que me tocó vivir, con todas estas oportunidades que me dio el público paraguayo, de mostrarme como una conductora de tevé, como una locutora de radio, como una actriz, como presentadora de noticias. O sea, tantas cosas tuve la oportunidad de hacer, que es maravilloso. Entonces, es solo celebrar”, expresó Letizia Medina al tiempo de revelar: “Intenté a estos 50 años llegar bien, preocupándome no solamente por mi interior, que siempre cuidé mucho, sino también verme un poco mejor. Ser una cincuentona bien cuidada, estoy en una etapa en que estoy tratando de cuidarme más, de que se me vea bien, de hacer como un ‘reseteo’ y 50 más para adelante ahora”.

Y, por supuesto, no podíamos dejar de consultarle cómo pasó el día de su cumpleaños número 50 y Leti Medina nos contó emocionada: “Todos estos años, todas estas experiencias de vida me dieron tantos amigos, compañeros de trabajo, que me saludaron en estos días. Me reconforta muchísimo que personas con las que hacía mucho tiempo ni hablaba, hoy me saludan; yo les quiero, tengo los afectos intactos. Personas con las que tal vez no me encuentro mucho ni hablo mucho, pero un saludo de ellos me emociona hasta las lágrimas. Así que, hermoso, me encanta esta etapa de mi vida, estoy muy feliz”.

Además, la conductora de ABC TV y ABC Cardinal nos contó que el 15 de julio pasó rodeada del amor de sus seres más queridoss. “Lo que siempre elijo y pongo en primera línea es mi familia, mi núcleo, los que me sostienen, los que me quieren, los que me cuidan, los que siempre están preocupados por mí y a quienes yo amo de manera inmensa. Elegí estar con mi familia, me fui a desayunar con mis padres y después acompañé a mi marido en unas actividadese laborales suyas y tratamos de rodearnos de cariño de personas que también nos quieren mucho. Y así pasaron mis 50 años, pero que seguramente los festejos van a seguir 365 días más”, aseguró Leti Medina.