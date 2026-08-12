Una charla invita a repensar la relación entre patrimonio, obras y espectadores

La charla “El patrimonio como espejo”, a cargo de la Mg. Sara García, directora ejecutiva de Aleteia Consultoría Académica, se realizará este miércoles 13 de agosto, a las 19:15, en Casa Mayor Galería de Arte, ubicada en Capitán Malutín 263, Asunción. El encuentro tendrá entrada libre y gratuita.

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La propuesta parte de una pregunta: ¿y si el patrimonio también pudiera hablar de quienes lo observan? Desde esta perspectiva, García plantea abordar la relación entre las historias personales y la construcción del patrimonio, así como la conexión emocional que puede establecerse entre una obra y el público.

Durante la charla se pondrá en discusión la idea de que las piezas, las decisiones curatoriales y hasta el lugar que ocupa el espectador dentro de una exposición son elementos que participan en la construcción de una narrativa. Cada muestra implica determinadas elecciones, miradas y también posibles omisiones o silencios, aspectos que pueden influir en la manera en que el público interpreta aquello que observa.

La actividad propone así detenerse en la pregunta acerca de desde dónde se construyen las narrativas sobre el patrimonio y qué lugar tienen las experiencias individuales en ese proceso. La intención es generar un espacio de reflexión sobre la relación entre las obras, sus contextos y quienes se acercan a ellas.

La charla estará a cargo de Sara García, magíster y directora ejecutiva de Aleteia Consultoría Académica, y se desarrollará en Casa Mayor Galería de Arte con acceso gratuito.