De Harry Potter a Oasis: esta es la agenda de la British Week en Paraguay 2026

La décima edición de la British Week en Paraguay se pondrá en marcha este sábado 15 con una variada agenda de actividades, dirigida al público de todas las edades. Proyecciones de cine, conciertos, conferencias, sesiones de lectura y más serán parte de esta semana organizada por la Embajada Británica en Paraguay.

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Esta iniciativa, según destacaron a través de un comunicado, apunta a fortalecer los vínculos entre el Reino Unido y Paraguay a través de la cultura, la educación, la gastronomía, la música, el deporte, la innovación y el intercambio de conocimientos.

“A lo largo de estos diez años, la British Week se ha consolidado como una de las principales plataformas de intercambio cultural entre el Reino Unido y Paraguay. Este importante aniversario representa una oportunidad para celebrar el impacto logrado gracias al compromiso de numerosas instituciones, empresas, organizaciones y personas”, añadieron.

Entre las actividades de esta edición se destacan conciertos en homenaje a la música británica y, en particular, a agrupaciones como Oasis y The Beatles.

También se anticipará la celebración de los 25 años del estreno de la primera película de la saga Harry Potter y habrá varias actividades relacionadas a las becas Chevening.

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Un pasaporte y experiencias gastronómicas británicas

A lo largo de la semana, estarán disponibles opciones que buscan acercar al público a la experiencia de la gastronomía británica. En los locales de Café Urbano se podrá acceder a un completo desayuno británico (Full English Breakfast) y al tradicional ritual del té (Afternoon Tea Ritual).

En la cervecería Sacramento Brewing Co. habrá un menú y cervezas británicas, mientras que en Casa Rica se presentará una muestra dedicada a Sir David Attenborough, así como una exhibición de autos, motocicletas y una selección de productos británicos.

En el marco de esta British Week en Paraguay también se habilitará un pasaporte especial denominado “Fish and Chips Passport” o “Fishaport”, que permitirá acceder a un sorteo especial al finalizar la semana.

British Week en Paraguay: actividades día por día

En el siguiente cuadro interactivo compartimos la agenda día por día de la British Week en Paraguay 2026:

Para las actividades que requieren de inscripción previa, se puede acceder a los formularios en la web de la Embajada Británica en Paraguay o a través de sus cuentas de redes sociales @ukinparaguay.