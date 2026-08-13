Literatura
13 de agosto de 2026 a la - 15:54

Ilustración y literatura infantil dialogan en la muestra “¿De dónde nacen los cuentos?”

Varias ilustraciones de animales como un unicornio y una tortuga, enmarcadas, expuestas en paneles sobre soporte marrón.
Parte del proceso que se lleva a cabo para la realización de un libro. Todo eso se podrá ver desde este viernes en la exposición.Gentileza

“¿De dónde nacen los cuentos?” es el título de la presentación colectiva que reunirá trabajos realizados en el Laboratorio Editorial de Ilustración (LEI), en una actividad prevista para este viernes 14 de agosto, a las 19:00, en el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán – Goethe-Zentrum.

Por ABC Color

La exposición “¿De dónde nacen los cuentos?” reúne trabajos desarrollados en el Laboratorio Editorial de Ilustración (LEI), dirigido por Amelí Schneider, como resultado de un proceso dedicado a la creación de libros de cuentos infantiles ilustrados. La propuesta permite acercarse no solo a las obras terminadas, sino también a las distintas etapas de construcción de estos proyectos.

Lea más: Día del Niño 2026: espectáculos y actividades para celebrar a los chicos en este fin de semana

La muestra pone en diálogo la escritura y el dibujo, explorando la manera en que ambos lenguajes pueden desarrollarse conjuntamente para construir relatos y universos destinados a los lectores más jóvenes. En este proceso, la ilustración es abordada como un lenguaje con capacidad narrativa y expresiva propia, y no únicamente como acompañamiento del texto.

Portada del libro 'Capi El Aventurero' de Dahi Martínez, rodeada de dibujos de un oso en diversas aventuras.
La muestra "¿De dónde nacen los cuentos?" comenzará este viernes en el ICPA-GZ.

Los trabajos exhibidos corresponden a Amelí Schneider, Ana Brisa Caballero, Araceli Balbuena, Adri Duarte, Juan Florenciáñez, Alejandra Siquot, Camila Jara, Juana Lartigue, Yana Vallejo, Marité Zaldivar, Dahi Martínez, Brígida Jude y Villanueva.

La inauguración de “¿De dónde nacen los cuentos?” será este viernes 14 de agosto a las 19:00, en el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán – Goethe-Zentrum, ubicado en Juan de Salazar 310 casi avenida Artigas, en Asunción. El acceso será gratuito.