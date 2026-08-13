Ilustración y literatura infantil dialogan en la muestra “¿De dónde nacen los cuentos?”

La exposición “¿De dónde nacen los cuentos?” reúne trabajos desarrollados en el Laboratorio Editorial de Ilustración (LEI), dirigido por Amelí Schneider, como resultado de un proceso dedicado a la creación de libros de cuentos infantiles ilustrados. La propuesta permite acercarse no solo a las obras terminadas, sino también a las distintas etapas de construcción de estos proyectos.

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La muestra pone en diálogo la escritura y el dibujo, explorando la manera en que ambos lenguajes pueden desarrollarse conjuntamente para construir relatos y universos destinados a los lectores más jóvenes. En este proceso, la ilustración es abordada como un lenguaje con capacidad narrativa y expresiva propia, y no únicamente como acompañamiento del texto.

Los trabajos exhibidos corresponden a Amelí Schneider, Ana Brisa Caballero, Araceli Balbuena, Adri Duarte, Juan Florenciáñez, Alejandra Siquot, Camila Jara, Juana Lartigue, Yana Vallejo, Marité Zaldivar, Dahi Martínez, Brígida Jude y Villanueva.

La inauguración de “¿De dónde nacen los cuentos?” será este viernes 14 de agosto a las 19:00, en el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán – Goethe-Zentrum, ubicado en Juan de Salazar 310 casi avenida Artigas, en Asunción. El acceso será gratuito.