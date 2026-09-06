Ballet Folklórico Iberoamericano llevó la danza paraguaya a escenarios de Abu Dabi y Dubái

El Ballet Folklórico Iberoamericano del Paraguay sumó, en agosto pasado, una nueva gira a los Emiratos Árabes Unidos. La agrupación, dirigida por la Prof. Nancy Cristaldo, llevó la danza y parte de la cultura paraguaya a Abu Dabi y Dubái.

Cristaldo destacó que esta fue la gira número 54 del ballet y la 11 que realizan a Dubái, donde presentaron cuadros de danzas populares como la Danza de las botellas, la Galopera y el Zapateo del estanciero, danzas alegóricas y de inspiración.

El ballet estuvo además representando a Paraguay en el Around The World Festival, realizado en la ciudad de Al Ain, en Abu Dabi. La agrupación subió al escenario del Bawadi Mall con sus coloridos trajes de ñanduti, camisas de ao po’i y otras prendas que destacan la artesanía paraguaya.

Cristaldo señaló a ABC que llegar a los Emiratos Árabes Unidos como artista “es, en el sentido más verdadero, matricularse en una maestría viva”. “Ningún aula tradicional puede replicar la riqueza, el desafío y la escala de aprendizaje que ofrece el trabajo en vivo en este escenario global”.

Señaló además que tuvieron que hacer frente al intenso calor del verano, donde las temperaturas llegaron a alcanzar unos 48 °C.

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La directora del ballet destacó que lo que realizan con el elenco en los Emiratos, ante audiencias de todo el planeta, les exige perfeccionar el impacto visual y la sensibilidad cultural con una gran precisión.

Resaltó además que estas giras implican adaptarse a horarios exigentes, climas extremos, una logística de alto nivel y también requiere de una gran disciplina.

“El verdadero título no se cuelga en una pared; se lleva con el temple ante el público y en la memoria imborrable de haber conquistado escenarios del mundo”, remarcó.

El Ballet Folklórico Iberoamericano del Paraguay lleva casi tres décadas de trabajo representando a la danza paraguaya en distintos escenarios del mundo. En esta gira, la delegación estuvo compuesta por 15 artistas de distintas ciudades del país.

Cristaldo también destacó que la agrupación recibió el Premio “Emiliano R. Fernández”, otorgado por la Cámara de Diputados, en reconocimiento a su vasta trayectoria artística y su incansable labor en la difusión del arte y la cultura paraguaya a nivel nacional e internacional.