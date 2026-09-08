Facundo Arana y un encuentro “sobre la marcha” en Paraguay: “El partido se juega en toda la platea”

El próximo martes 15 de septiembre a las 19:30, Facundo Arana subirá al escenario del Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe) para presentar “Nuestras vidas”, un espectáculo que forma parte de un proyecto que se llama “Sobre la marcha”.

“Arrancó no hace mucho y a mí ya me tuvo en Uruguay con funciones que me sorprendieron mucho porque, si bien el proyecto tiene boyas donde se va apoyando, cada noche es diferente”, detalló.

Arana afirmó que lo que sucede en cada función “tiene mucho que ver con la respuesta del público, a cada una de las cosas que se van presentando”.

“Estoy muy contento porque además es pararse sobre el escenario a ser parte del público, porque la pelota no corre solamente arriba del escenario, sino que el partido se juega en toda la platea”, añadió el actor, que ha protagonizado exitosas series como “Muñeca brava”, “Farsantes”, “Chiquititas” y “Padre coraje”.

Afirma que le gusta mucho este tipo de desafíos, aunque admite que al principio tenía un poco de miedo y era pura adrenalina. “Ahora es pura adrenalina, sabiendo que el resultado es espectacular”, remarcó.

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La puesta es una mezcla de obra teatral y charla. En este sentido, Facundo afirmó que dependerá del público si es él mismo o un personaje el que está sobre el escenario.

“No va a ser una cosa unilateral. No va a ser un espectáculo que va del escenario hacia el público, sino que es algo que va entre el escenario y el público hasta que se funden”, subrayó.

Para Arana este encuentro con el público paraguayo será una sorpresa. No obstante, señaló que en la obra hay algo que sin importar donde sea logran “que alguien se emocione, que alguien se ría a carcajadas, que alguien un día no sepa si tiene ganas de levantarse, alguien que se haya levantado, alguien que decida levantarse no importa qué”.

El actor explicó que, a lo largo del espectáculo, tiene “boyas” que le permiten guiarse en esta propuesta interactiva. “Creo que la respuesta del público va a ser magnífica porque mi respuesta va a ser dada con todo el corazón”, indicó.

“Pararme ahí va a ser sencillamente ir a hacerme comunión con el público”, acotó.

La curiosidad de Facundo Arana de montar una puesta “sobre la marcha”

Arana comentó que cuando le plantearon la idea de este espectáculo le dio “mucha curiosidad”, pero luego le dio “un poco de vértigo”. “De repente cuando lo hice me di cuenta que las cosas sencillamente van ocurriendo y sentí que nadaba en aguas que ya conozco”, detalló.

El actor valoró además la posibilidad que le da este espectáculo de jugar con el público. “Jugar con la gente que tenés enfrente es un regalo de mi profesión y de la naturaleza”, subrayó.

En este tiempo que Facundo Arana lleva haciendo “Nuestras vidas”, lo que más lo sorprendió es “la necesidad del público cuando se tocan temas determinados: algunos no tan sensibles, algunos para reírse a carcajadas y otros que realmente son muy sensibles”.

“Me gusta mucho el proyecto, por eso es que lo empecé a acompañar y cada vez me parece más acertado y más asertivo. Sí requiere de mucho, mucho, mucho escenario recorrido”, añadió.

Facundo Arana ya estuvo en Paraguay con otras obras como “En el aire”, “Los Puentes de Madison” y “Cartas de amor”. El artista recordó sus visitas a nuestro país como algo “espectacular” y sostuvo que ya tiene amigos artistas con quienes pasa súper bien cada vez que viene, van a comer y a escuchar música.

“La verdad es que ustedes me han recibido tan, pero tan bien y me siento tan cómodo allá en el Paraguay. La gente por la calle me saluda, yo voy con el alma en las manos cuando voy a Paraguay porque no corro ningún riesgo. Me hacen sentir eso”, expresó.

Finalmente, en la charla a través de Zoom, el actor invitó al público a asistir a esta propuesta. “Los espero con todo mi corazón. Vamos a divertirnos, probablemente vayamos a emocionarnos, quizás a quedar pensando pero son todas cosas lindas que pasan con la mejor obra de teatro”, remarcó.

Entradas para “Nuestras vidas”: precios y dónde se consiguen

Las entradas para el espectáculo “Nuestras vidas: sobre la marcha” se pueden adquirir a través de Ticketea, con un 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Los sectores y precios son:

Platea General: G. 180.000

Platea Preferencial: G. 280.000

El formato artístico de Sobre la Marcha fue creado por Rocío Salaberry Producciones y la producción en nuestro país estará a cargo de RS Producciones y Eleonora Scavone Corp.