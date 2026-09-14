Restauración avanza hacia la puesta en valor del histórico templo San Buenaventura

Actualmente, las tareas se concentran principalmente en la sacristía y el antepresbiterio, donde especialistas trabajan en la recuperación del cielorraso de madera policromada, las bases de los pilares y los muros.

Estos trabajos están acompañados por estudios arqueológicos, estructurales y de conservación que permiten profundizar el conocimiento del edificio y fundamentar técnicamente cada decisión.

Más que reparar un edificio histórico, la intervención del templo San Buenaventura avanza hacia su restauración con el objetivo de recuperar su esplendor y preservar sus valores arquitectónicos y patrimoniales. Los trabajos incluyen investigaciones arqueológicas y estructurales.

La primera etapa de intervención, principalmente de la sacristía, culminaría entre diciembre de 2026 y enero de 2027. El horizonte de la restauración integral se prevé para marzo de 2028.

La restauración busca recuperar las huellas materiales del edificio y reconstruir, con evidencia científica, la historia de uno de los principales testimonios del patrimonio de Yaguarón.

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El responsable de la Dirección de Obra, arquitecto Marcos Pointis, explicó que el proceso avanza de manera progresiva hacia los demás sectores del templo, con el objetivo de alcanzar la restauración integral de la sacristía y el antepresbiterio.

El proyecto se ejecuta mediante una estructura de tres niveles operativos: directivo, técnico y de alta calificación especializada. Uno de los aspectos más destacados es la existencia de un fuerte componente local.

Hallazgos inéditos

En el marco de la restauración, las investigaciones arqueológicas y arqueo-arquitectónicas permitieron obtener nueva información sobre la configuración de los pilares de madera y sus sistemas de fundación.

Las excavaciones y exploraciones controladas también ayudaron a identificar diferentes etapas constructivas e intervenciones posteriores.

Los trabajos permitieron recuperar y documentar materiales y evidencias arqueológicas que actualmente son clasificados y resguardados para su posterior estudio. A esto se suman prospecciones geofísicas mediante georradar, una herramienta que permite orientar las investigaciones y detectar posibles evidencias sin realizar inicialmente intervenciones invasivas.

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Uno de los hallazgos más relevantes es la identificación de huellas inéditas en la bóveda de la sacristía.

La arqueóloga Victoria Roca explicó que, durante la intervención, se encontraron marcas, números y esgrafiados en estructuras de madera que evidencian el sistema de encastre utilizado en la construcción original del templo.

Estos registros permiten reconstruir las técnicas empleadas en la época y orientar con mayor precisión los trabajos de conservación. “Los trabajos no solo recuperan el edificio, sino que también ayudan a reconstruir fragmentos olvidados de la historia”, señaló.

Por su parte, la arquitecta conservacionista del Programa Tekorenda, Silvia Rey, indicó que entre las marcas identificadas figuran firmas con apellidos de origen indígena, como “Xuxi”. Este hallazgo abre nuevas pistas sobre los actores que participaron en la edificación del templo o en intervenciones posteriores.

Equipo multidisciplinario

La restauración del templo San Buenaventura está a cargo de un equipo multidisciplinario e interinstitucional, integrado por especialistas en conservación y restauración, arquitectura, arqueología y estructuras.

Entre los principales responsables técnicos se encuentran la Dra. María José Diez, coordinadora técnica de la restauración de la sacristía y de los bienes muebles e integrados en el marco de la restauración integral; la Arq. Shelby Paz, coordinadora de las intervenciones arquitectónicas; y la Dra. María Victoria Roca, coordinadora del componente arqueológico.

Por parte de la Secretaría Nacional de Cultura, el Programa Tekorenda acompaña y supervisa integralmente el proceso. El programa está coordinado por la Lic. Cynthia Melgarejo; el Eje de Intervención está a cargo de la Arq. Silvia Rey; la Dirección de Obra es ejercida por el Arq. Marcos Pointis; y el acompañamiento especializado en arqueología está a cargo de la Lic. Mirtha Alfonso.

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Patrimonio mundial

El templo de San Buenaventura de Yaguarón forma parte, desde 2022, de la Lista Iniciativa de Paraguay para Patrimonio Mundial, cuya postulación fue inscrita ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Esta condición implica no solo la restauración del monumento, sino también la implementación de un plan integral de gestión para su preservación y la protección de su entorno.

La obra, con una inversión de G. 7.500 millones, fue adjudicada a la empresa Conardi S.A. (OCA), representada por el arquitecto Luis Godoy.

Historia del templo

El Templo San Buenaventura de Yaguarón es una de las principales expresiones del barroco guaraní y un testimonio de la presencia franciscana en el Paraguay.

La construcción del actual templo se inició hacia 1755 y concluyó en 1772, según registros de la Secretaría Nacional de Cultura. Su interior conserva una destacada riqueza artística en madera, con retablos, esculturas y otros elementos vinculados al trabajo de artistas europeos e indígenas formados por los franciscanos.

El retablo mayor fue elaborado bajo la dirección del tallista portugués José de Souza Cavadas, con participación de artesanos indígenas de la doctrina de Yaguarón.