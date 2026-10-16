Teatro en Asunción: “El gran Gatsby” y otras propuestas para ver en este fin de semana

Dos nuevas propuestas se suman este fin de semana a la cartelera de teatro en Asunción, en la que se pueden encontrar propuestas de drama, comedia, unipersonales y mucho más.

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El gran Gatsby

Una nueva mirada escénica a la clásica novela de F. Scott Fitzgerald. Ambientada en Nueva York de 1920, la historia sigue al excéntrico millonario Jay Gatsby, quien organiza lujosas fiestas para reencontrarse con Daisy, el gran amor de su pasado. Detrás del brillo se esconde la obsesión por recuperar un pasado que ya no existe.

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos)

Adaptación y dirección: Bruma Mendoza

Actúan: Bicho Acosta, Jonathan Trinidad, Zunny Echagüe, Giuseppe Rossi, Bianca Domínguez, Junior Martínez, Samantha Pioget, Divi Ledesma, Katy Hetter y Meg Ávalos.

Funciones: Viernes 16 y sábado 17 a las 20:00

Entradas: Anticipadas a G. 50.000 y, en puerta, G. 70.000.

Dispositivos vinculados

Propuesta de teatro experimental, resultante de un laboratorio denominado SIGILAB. La puesta aborda cómo las personas se relacionan en un entorno atravesado por pantallas.

Lugar: Casa Sigilos (Palma 751)

Idea y dirección: Julio Romero

Co-dirección: Natalia Tibiletti

Actúan: Sol Mazacote, Grecia Fernández, Ovidio Cabrera, Rafael Cantalppi, Anchi Flores, Claudio Orrego y Natalia Tibiletti.

Funciones: Viernes 16 a las 20:30 y domingo 18 a las 20:00.

Entradas: G. 85.000 para la Comunidad Sigilos y G. 100.000 para el público en general.

Nadie vuelve porque sí

El día del estreno de “Volver”, de Pedro Almodóvar, Agustina permanece voluntariamente aislada en su casa, refugiada en sus recuerdos y en su fascinación por el cine. Intenta recomponerse de la muerte de Tobías, su compañero y el amor de su vida, hasta que sucede aquello que tantas veces deseó: Tobías regresa. Aunque no exactamente como ella lo había imaginado.

Lugar: Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña)

Libreto: Guillermo Hermida

Dirección: Jorge Báez

Actúan: Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Fabu Olmedo y Mauri Martínez.

Funciones: Viernes 16 y sábado 17 a las 21:00, domingo 18 a las 20:00.

Entradas: G. 80.000 en Ticketea

Terapia de parejas

¿Qué pasa cuando las parejas que llevan años juntas descubre que, en realidad, ya no se conocen?: Laura y Martín llegan al consultorio de la excéntrica Dra. Vega intentando salvar una relación llena de discusiones, celos, redes sociales y reproches. Pero no son los únicos: Mónica y Beto, otra pareja con una forma muy particular de quererse, también llegan buscando respuestas... aunque parecen necesitar más paciencia que terapia.

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Lugar: Teatro Casa Mayor (Malutín c/ Guido Spano)

Libreto: Andrea Sánchez

Dirección: Cyn Dávalos

Actúan: Inocencia Fernandez, Joel Venialgo, Juan Reyes, Romi López, Marce Lamas, Marcos González Teresa Barriocanal.

Funciones: Sábado 17 a las 20:30 y domingo 18 a las 20:00.

Entradas: G. 80.000 en puerta

Mamíssima

Nuevo unipersonal de humor de Lali González en el que aborda diversas situaciones acerca de la maternidad, sin filtros. Los grupos de WhatsApp del colegio, las fiestas de 15 años, las exigencias familiares y más serán parte de este show que combinará stand up con audiovisual.

Lugar: Sala 5 del Cine Villamorra (Mcal. López y Charles de Gaulle)

Funciones: Viernes 16 y sábado 17 a las 21:00 y domingo 18 a las 20:00

Entradas: Ticketea a G. 120.000

Psicópata

Entre risas, escalofríos y confesiones, un asesino serial expone su infancia, sus crímenes y la forma en que su historia fue “robada” por una plataforma de streaming.