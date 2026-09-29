Lali González prepara el estreno de “Mamíssima”: “Hay que maternar ya sin culpa”

“Siempre volver con un show para mí es sinónimo de animarme, reinventarme, volver a investigar una nueva corriente de humor, que tiene que ver esta vuelta con la maternidad”, afirmó Lali González, tras presentar en conferencia de prensa lo que será “Mamíssima”.

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En este nuevo unipersonal, la actriz, directora y productora combinará sus monólogos con diversos materiales audiovisuales, todos inspirados en su propia experiencia y también de gente cercana con la maternidad.

Tras haber presentado espectáculos como “Primeriza” y “Una mami en cuarentena”, Lali afirmó que mucho tiempo se escondió de esta temática, a partir de un comentario que recibió de su show de humor online.

“Una conocida me dice ‘siempre vas a hacer humor de madres. Ya hiciste Primeriza, ya hiciste Una mami en cuarentena. No todas queremos escuchar todo el tiempo humor de mamá’. Y, sin querer, eso hizo que se bloquee en mi inconsciente y renegué mucho del tema del humor en la maternidad, tanto en redes sociales como en el escenario”, detalló.

Pero ciertas experiencias en su grupo de WhatsApp de delegadas o la noche de un domingo en que su hija Rafa le avisó que, al día siguiente, debía llevar al colegio una maraca hecha con una botella y piedritas, le motivaron a expresarse y escribir este nuevo unipersonal.

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“Tengo que hacerle reír a las madres y a las hijas que tienen una madre como yo o como las que vamos a hablar en este show”, señaló.

Agregó que “Mamíssima” es una excelente oportunidad para ir a ver este espectáculo con la mamá, pero también será “un anticonceptivo” para las que no quieren ser madres. “También te vas a reír de todo lo que te estás librando”, remarcó.

En este unipersonal, Lali González abordará algunos temas como la diferencia entre ser mamá de nena y mamá de nene, cómo robar y también cómo conservar niñeras, las fiestas de 15 años, la huelga de madres, la gestión de las delegadas de grado, entre otros temas.

La tecnología y el desafío de criar a una nueva generación

Lali González afirma que la generación de niños de hoy y también los padres son muy distintos a los de décadas atrás. “Estamos muchísimos más pendientes de que nuestros hijos no se aburran”, señaló.

“Antes, a nuestros padres, estaba prohibido decirles ‘estoy aburrido’. Era ‘jugá a la Barbie, pintá, no molestes a la siesta, nos vamos a la misa’. Teníamos como otro tipo de disciplina, de cultura y otro tipo de actividades”, recordó.

En este sentido, señaló que hoy “las redes sociales, la accesibilidad, la demanda de actividades para niños hacen que nosotros, sin darnos cuenta, estamos criando hijos ansiosos”.

Indicó que todas estas diferencias hacen que ella, hoy como madre, no encuentre similitudes con frases o experiencias que vivió con su mamá. “Creo que somos generaciones tan diferentes, que no me está pasando eso de ver si me repito como mi mamá. Estamos totalmente en otra era, antes era la página escolar y hoy es Chat GPT”, añadió.

Las voces que acompañaron a la creación de “Mamíssima”

Si bien Lali González estará sola en el escenario, la actriz señaló que recurrió a distintas voces a la hora de escribir el guion de “Mamíssima”.

Una de ellas fue la de su hermana mayor, quien le sugirió el nombre, también su prima, así como la actriz y comediante Claudia Espínola. En la asistencia de dirección la acompaña Marcela Achinelli, así como un gran equipo en la producción.

“Hay voces de varias madres, que contamos desde diferentes aristas también. Por ejemplo, yo no tengo una hija adolescente, pero sí hablamos un poco de la época de los 15 de los chicos”, acotó.

Lali también habló de la culpa que acompaña a las mujeres al dividirse entre la maternidad y su carrera profesional. “Si trabajás mucho te sentís culpable y, si no trabajás, te sentís culpable también por no trabajar (...) Son contraindicaciones que a veces le damos a nuestro cerebro y que tenemos que trabajarlo en terapia”, señaló.

Por eso, sostuvo que en “Mamíssima” hablará de la importancia de “maternar sin culpa” y buscará mostrarse como “una mamá sincera, real, buscando ser perfecta”, pero que no es.

“Nadie nos enseñó a ser mamás, ni a nuestras mamás le enseñaron a ser mamá y así vamos pasando de generación en generación”, aseguró la actriz. También señaló la importancia de romper los patrones y que si algo nos lastimó, no repetir, para no dejarle de herencia a nuestros hijos y que puedan ser mejores humanos.

Funciones y entradas para ver “Mamíssima”

Las funciones de “Mamíssima” serán los viernes y sábados a las 21:00, y los domingos a las 20:00, durante todo el mes de octubre. Serán en la sala 5 del Cine Villamorra (Avda. Mcal. López y Charles de Gaulle).

Las entradas están a la venta en Ticketea y ya están agotadas las entradas para este viernes 2, sábado 3 y el viernes 9 de octubre. Las mismas cuestan G. 120.000 y hay un 20% de descuento con Personal Pay. El espectáculo será apto para mayores de 16 años.