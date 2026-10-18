La Asociación Histórica Estadounidense alerta sobre mal uso de la definición de “antisemitismo”

Fundada en 1884 con el objetivo de promover los estudios históricos y proteger la llibertad académica, y constituida jurídicamente por ley del Congreso en 1889, la American Historical Association (AHA) es la organización profesional de historiadores más antigua e importante de los Estados Unidos y la más grande del mundo.

Con su declaración, la AHA ha publicado un informe técnico (white paper) que explica en detalle por qué la definición de “antisemitismo” de la IHRA, con “la redacción imprecisa de los ejemplos”, se presta a ser usada “indebidamente para infringir la Primera Enmienda y la libertad académica”, constituyendo una amenaza para la investigación histórica.

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En su comunicado oficial, fechado el 14 de octubre de 2026, los historiadores denuncian los intentos de imponer de manera obligatoria en la educación superior dicha definición de “antisemitismo” creada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Los historiadores señalan que esta imposición atenta contra el rigor académico al impedir el debate libre y documentado sobre Palestina, el sionismo, el Estado de Israel y la historia de Medio Oriente.

A continuación, traducimos la declaración de la AHA.

Sobre el uso indebido de la definición de antisemitismo de la IHRA

“La Asociación Histórica Estadounidense está comprometida con la defensa de la libertad académica y la práctica profesional de la investigación y la enseñanza históricas. Por lo tanto, se opone firmemente al uso indebido de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y de los ejemplos que esta proporciona, a través de instituciones federales, estatales y locales, restringiendo la investigación histórica legítima y la libertad académica, en particular la investigación y la enseñanza sobre Israel, Palestina, el sionismo y Medio Oriente”.

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“El antisemitismo ha sido una fuerza virulenta y letal en la historia mundial y sigue siendo una grave preocupación. Precisamente por eso, las definiciones de antisemitismo deben formularse y aplicarse con especial cuidado, sobre todo si las instituciones las utilizan de formas que afecten a la investigación, la docencia y el debate público. Como su nombre indica, la ‘definición de trabajo’ de la IHRA y sus ejemplos se desarrollaron en un contexto histórico e institucional específico como una herramienta jurídicamente no vinculante, destinada a guiar a la IHRA y otras organizaciones para identificar y combatir el antisemitismo. Sus ejemplos reconocen que las manifestaciones de antisemitismo ‘podrían incluir el ataque contra el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía’, pero la definición aclara que ‘críticas a Israel similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitas’. Institucionalizar la definición de la IHRA fuera de contexto y aplicarla de forma restrictiva, ignorando esta salvedad, amenaza la libre investigación y el debate histórico abierto.

“Las definiciones pueden ser una guía útil, y otros grupos han propuesto alternativas a la ‘definición de trabajo’ de la IHRA. Sin embargo, las definiciones abstractas no pueden sustituir un análisis histórico riguroso, la contextualización ni el juicio académico. Tampoco pueden, por sí solas, sustituir un diálogo genuino y abierto entre académicos y estudiantes. De acuerdo con los principios de libertad académica y la propia Declaración sobre Normas de Conducta Profesional de la AHA, los historiadores deben conservar la libertad de investigar y enseñar sin sentirse obligados a juzgar los acontecimientos e ideas históricas según definiciones de antisemitismo generadas en el presente, para necesidades actuales o según afirmaciones actuales de identidad grupal.

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“Reconociendo que los historiadores a menudo trabajan en circunstancias adversas, la AHA reafirma que la enseñanza y la investigación históricas se benefician de un entorno que permite la indagación abierta, la contextualización rigurosa y el debate académico, libre de antisemitismo y otras formas de odio. La AHA se compromete a defender la libertad académica de todos los historiadores frente a las medidas institucionales que restringen la investigación, la enseñanza y el debate académico legítimo”.