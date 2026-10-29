Música paraguaya, Halloween de mascotas y Día de Muertos: qué hacer este fin de semana

Entre este jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre, Asunción y Areguá tendrán una agenda de actividades que incluye recorridos por sitios patrimoniales, conciertos, exposiciones, talleres, teatro y ferias. La programación también ofrecerá propuestas para niñas, niños y familias, además de encuentros dedicados a la música paraguaya y a las tradiciones de otros países.

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Puertas Abiertas en la Estación de Tren de Areguá

Este jueves 29, a las 10:00, se realizará una nueva jornada de Puertas Abiertas en la Estación de Tren de Areguá. La visita guiada permitirá conocer los avances de la restauración del edificio y los desafíos que implica su puesta en valor. Profesionales y técnicos responsables de los trabajos acompañarán el recorrido y compartirán información sobre el proceso de intervención y la historia del sitio. La participación es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa.

Concierto de la OSIC en el Espacio Cultural Staudt

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) ofrecerá este jueves 29, a las 19:00, el segundo concierto del ciclo “La música de nuestra América Latina 2026”, en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe esq. Mcal. Estigarribia).

Bajo la dirección invitada del maestro brasileño André Muniz, la presentación contará con la participación de la soprano Rosa Orué y el cellista Santiago Olmedo. El repertorio incluirá obras de Carlos Gomes, Astor Piazzolla, Herminio Giménez y José Asunción Flores. El acceso será libre y gratuito.

Taller de escritura autobiográfica en la Biblioteca Nacional

También este jueves, de 19:00 a 21:00, continuará en la Biblioteca Nacional del Paraguay (De la Residenta c/ Avda. Perú) el taller “Escribiendo memorias”, coordinado por Araceli Samudio. La propuesta está dirigida a personas mayores de 60 años y trabaja la escritura autobiográfica a partir de recuerdos y experiencias personales.

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Música paraguaya en el Puerto

El viernes 30, a las 19:00, la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP) se presentará en el Puerto como parte del ciclo “El Puerto Suena”. Bajo la dirección del maestro Luis Álvarez, ofrecerá un repertorio íntegramente dedicado a la música paraguaya. El acceso será libre y gratuito, hasta completar el aforo.

Exposición de arte popular e indígena en el Espacio Cultural Itaú

El Espacio Cultural Itaú del Puerto de Asunción, mantiene abierta, de 14:00 a 20:00, la exposición “Maestros del Arte Popular e Indígena del Paraguay: El fuego que queda”, organizada por Fundación Texo y con curaduría de Fredi Casco y Fernando Allen.

La muestra reúne obras de 14 artistas y presenta distintos lenguajes y técnicas, entre ellos el arte textil, la talla en madera, el dibujo, la pintura y la cerámica.

Por otra parte, en el Hall Central del Puerto continúa La Recova en el Puerto, donde las locatarias ofrecen artesanías, textiles, recuerdos y otros productos nacionales mientras avanzan los trabajos de restauración de la sede histórica.

Teatro: “Cuentos Revueltos” en Staudt

El teatro tendrá lugar en el Espacio Cultural Staudt con “Cuentos Revueltos”, una puesta a cargo de alumnos de JOAPY Teatro bajo la dirección de Jeannett Martínez. Las funciones serán el viernes 30, a las 21:00, y el sábado 31, a las 18:00 y 20:00. Las entradas cuestan G. 35.000.

Feria Palmear y actividades en el Centro Histórico

La Feria Palmear volverá este sábado 31 a la calle Palma con una edición temática de “Halloween de mascotas”, reprogramada debido a las condiciones climáticas. De 11:00 a 23:00, la jornada reunirá gastronomía, artesanía, música y otras propuestas para quienes quieran recorrer el Centro Histórico junto a sus mascotas disfrazadas.

El circuito incluirá también actividades en espacios históricos. El Archivo Nacional de Asunción (Mcal. Estigarribia esq. Iturbe) abrirá de 11:00 a 20:00 con la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, que reúne documentos y otros materiales relacionados con los procesos constitucionales de 1870, 1940, 1967 y 1992.

El Museo Casa de la Independencia (14 de Mayo esq. Pdte. Franco), por su parte, extenderá su horario hasta las 21:00, con apertura desde las 8:00. El público podrá recorrer su colección permanente y los espacios vinculados con el proceso de la independencia nacional.

Cuentacuentos y talleres en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional del Paraguay abrirá este sábado de 10:00 a 18:00 con una nueva jornada de “Sábados de lectura”. A las 10:00 se desarrollarán dos propuestas: “Donde nacen los cuentos”, un encuentro de cuentacuentos para niñas y niños de 3 a 8 años y sus familias, y “Los caminos del cuento”, taller gratuito de escritura creativa dirigido por Gonzalo M. Bareiro Mayor.

De 14:00 a 17:00 continuará “Narrativa Interactiva”, un taller de escritura creativa colaborativa que utiliza la herramienta Twine para desarrollar historias que se ramifican según las decisiones del lector.

Minecraft Day para explorar el patrimonio

También el sábado se realizará Minecraft Day, reprogramado para esta fecha en el marco del programa Guardianes del Patrimonio. La actividad comenzará a las 9:00 con un recorrido guiado por sitios históricos y naturales del Centro Histórico de Asunción.

A las 13:00, la experiencia continuará en el Puerto con un taller presencial de Minecraft Education, en el que niñas, niños y jóvenes podrán trasladar lo aprendido a un entorno de creación digital.

Día de Muertos en el Puerto

El domingo 1 de noviembre, desde las 11:00, el Puerto será sede de “Recordar es vivir”, una celebración del Día de Muertos organizada por la Embajada de México en Paraguay. La propuesta acercará al público distintas prácticas de esta tradición mexicana, con un altar tradicional, gastronomía y actividades culturales.

A las 12:00 se realizará el Duelo de Catrinas y Catrines, con categorías infantil, juvenil y adulta. La programación musical continuará a las 17:00 con la presentación de Mirta Talavera y su grupo. La entrada será libre y gratuita.