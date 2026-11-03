FILFA 2026 reunirá en Asunción a fotógrafos y editores de Paraguay y otros países

La Asociación de Fotógrafos El Ojo Salvaje (EOS) presenta la sexta edición de la Feria Internacional del Libro Fotográfico Autoral (FILFA), que durante cuatro jornadas reunirá publicaciones, experiencias y proyectos de Paraguay, Argentina y España. La iniciativa busca fortalecer la producción local de fotolibros y generar espacios de intercambio con autores, editores y públicos de la región.

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Desde su creación, en 2014, FILFA trabaja para impulsar la producción, edición y circulación de fotolibros en Paraguay, promoviendo espacios de formación, experimentación e intercambio. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo de una escena editorial fotográfica local y generar oportunidades para que los proyectos nacionales encuentren nuevas formas de publicación y proyección internacional.

La programación incluirá presentaciones de fotolibros, exposiciones, talleres, conversatorios y encuentros con autores y editoriales. La feria editorial y las exposiciones abrirán sus puertas el jueves 5, viernes 6 y sábado 7, a partir de las 14:00.

Presentaciones de fotolibros paraguayos

En esta edición tendrán especial protagonismo autores y autoras de Paraguay, con la presentación de nuevas publicaciones. El jueves 5, a las 17:30, Carmen Díaz presentará “Impermanencia”; a las 18:30 será el turno de “Seguimos vivas”, del colectivo Mandu’a Trans, y a las 19:00 se presentará “El dolor de lxs otrxs”, de Jorge Sáenz.

Para el viernes 6 están previstas las presentaciones de “Hospital de Caridad”, de Teresita González, a las 17:00; “El tiempo de las cosas”, de Gaspar Insfrán, a las 17:30; y “YACA’A”, de Javier Medina Verdolini, a las 19:00.

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Estas propuestas dan cuenta de la diversidad de temas, lenguajes y formas de producción que atraviesan la fotografía contemporánea paraguaya.

V Concurso Nacional de Fotolibro

Uno de los momentos destacados será la premiación de la quinta edición del Concurso Nacional de Fotolibro, que tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, a las 20:00. La iniciativa busca estimular la creación de proyectos editoriales fotográficos en Paraguay.

En esta edición, el proyecto “Os Worra”, de Sebastián Sorera, obtuvo el premio principal, mientras que “Cartas de un mensajero”, de Federico Cáceres, y “¿Quién es Myriam?”, de Fátima Ortiz, recibieron menciones destacadas. La feria también contará con un espacio de exhibición dedicado al concurso, donde podrán conocerse publicaciones ganadoras de ediciones anteriores y el proyecto seleccionado en 2026.

Mondo Eusebio: un homenaje a Martín Crespo

Una de las propuestas centrales de FILFA 2026 será la exposición colectiva “Mondo Eusebio: miradas e intervenciones”, concebida como un homenaje al fotógrafo paraguayo Martín Crespo. La muestra será inaugurada el miércoles 4 de noviembre, durante la apertura oficial de la feria, prevista para las 19:30.

Hace doce años, “Mondo Eusebio” fue el proyecto ganador de la primera edición del Concurso Nacional de Fotolibro de FILFA. Para esta edición, 16 ejemplares de la publicación fueron entregados a artistas de distintas generaciones y disciplinas, quienes los intervinieron desde sus propios lenguajes, prácticas y sensibilidades. El resultado es una exposición de piezas únicas que proponen nuevas lecturas sobre la obra original.

Este homenaje busca reconocer el trabajo de Martín Crespo y reflexionar sobre las posibilidades del fotolibro como espacio de creación, memoria y encuentro, capaz de volver a circular y generar nuevas experiencias y significados.

El sábado 7 de noviembre, a las 20:30, se realizará una visita guiada a la exposición y una charla con sus autores y autoras, entre ellos Bettina Brizuela, Francene Keery, Claudia Casarino, Carolina Vinader, Valeria Franco y Bianca Fernández, entre otros participantes.

El fotolibro paraguayo en diálogo con la región

La participación internacional constituye otro de los pilares de FILFA 2026. Desde Argentina llegarán Agustina Tato y Martín Estol, codirectores de Festival de Libros de Fotografía y Artes Gráficas (FELIFA), quienes presentarán el Premio Internacional FELIFA 2025. La muestra reúne 27 fotolibros premiados y finalistas y tendrá presentaciones el jueves 5, a las 20:00, y el sábado 7, a las 17:30.

También participará el fotógrafo argentino Ignacio Coló, quien ofrecerá el workshop “Del proyecto al fotolibro” el jueves 5, de 15:00 a 17:00. En este encuentro compartirá su experiencia de trabajo y las distintas etapas que intervienen en la transformación de un proyecto fotográfico en una publicación. Además, el viernes 6, a las 18:00, está prevista la presentación de su fotolibro “Eduardo & Miguel”.

La programación internacional incluirá además la presentación de “Nunca hay nadie alrededor”, de Adrián FS, de Argentina, el jueves 5, a las 18:00.

Por su parte, Miguel Pelegrín, de España, presentará la propuesta editorial Cabeza de Chorlito el viernes 6, a las 18:30. El sábado 7, a las 19:00, estará a cargo de la presentación de “Toldos verdes”, de Pablo Arboleda y Kike Carbajal.

Estas actividades buscan propiciar el intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas editoriales, generando vínculos entre autores paraguayos y referentes internacionales.

Espacios para experimentar, aprender y publicar

Además de las presentaciones, FILFA contará con una programación dedicada a la formación y la experimentación editorial. Entre las propuestas se encuentra el Laboratorio de Fotolibros, coordinado por Agustina Tato y Martín Estol, que se desarrollará el martes 3, de 18:00 a 22:00, y el miércoles 4 de noviembre, de 14:00 a 18:00. El taller propone trabajar sobre los procesos de conceptualización, edición, secuenciación, diseño y materialización de proyectos fotográficos.

La programación formativa incluirá también un taller de cianotipia con Sara Quintana y otro de fotobordado con Raquel Rivaldi, ambos previstos para el sábado 7, de 14:00 a 17:00. Las propuestas exploran las relaciones entre fotografía, procesos artesanales y creación de libros.

Otro de los espacios destacados será el Espacio de Maquetas, dedicado a la exhibición y presentación de proyectos editoriales en desarrollo. Los encuentros se realizarán el jueves 5, a las 19:30, y el sábado 7, a las 16:30. Participarán Marcelo David Sandoval, Karina Palleros y Sergio Ozuna, entre otros.

Por su parte, las Rondas de Publicaciones ofrecerán un lugar de encuentro para proyectos independientes y autopublicados, promoviendo el intercambio de experiencias y nuevas formas de circulación editorial. Están previstas para el viernes 6 y sábado 7, a las 16:00.

FILFA se suma a la Noche de los Museos

El sábado 7 de noviembre, FILFA participará de la Noche de los Museos con una programación dedicada a la fotografía, los archivos y la memoria.

A las 18:00, el investigador Juan Migliore ofrecerá el conversatorio “Siglo XIX: los álbumes de fotos de Manuel San Martín”, en el que explorará el valor histórico y documental de estos materiales y las relaciones entre fotografía, archivo y memoria.

La jornada incluirá también una presentación del Premio Internacional FELIFA 2025, a las 17:30, y una visita guiada a la exposición “Mondo Eusebio: miradas e intervenciones”, a las 20:30, junto a sus autores y autoras.

La propuesta invita a conocer los procesos creativos detrás de las obras y a descubrir nuevas formas de aproximarse a la fotografía y al libro como objeto artístico.

Conocé la programación completa