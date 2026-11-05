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Cultura
05 de noviembre de 2026 - 12:51

Postergan la Noche de los Museos: “Las circunstancias no son propicias para festejos”

Mujer de cabello rizado y rojo, vestida con blusa morada, observa un cuadro en una galería con fondo rojo.
La Noche de los Museos 2026 será reprogramada para el futuro.Gentileza

La actividad estaba prevista para este sábado 7 de noviembre. La Asociación Noche de los Museos comunicó la decisión a través de un comunicado, en el que expresó su solidaridad con la situación económica y social que atraviesan las familias paraguayas y señaló que las circunstancias actuales no son propicias para una celebración. La nueva fecha será anunciada oportunamente.

Por ABC Color
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La décima edición de la Noche de los Museos, prevista para este sábado 7 de noviembre, fue postergada hasta nuevo aviso. Así lo anunció la Asociación Noche de los Museos – Paraguay, a través de un comunicado oficial difundido este jueves en sus redes sociales.

La organización explicó que la decisión fue tomada “por motivos de público conocimiento” y que también responde a un gesto de solidaridad y empatía ante la situación económica y social que atraviesan numerosas familias y las dificultades que enfrentan distintas comunidades del país.

“Consideramos que este es un momento que nos invita a acompañarnos, a preservar la seguridad de los voluntarios, del público y del acervo de los museos; de ser sensibles ante nuestra realidad y priorizar el bienestar colectivo”, expresa el comunicado.

En uno de sus pasajes, la asociación señala: “Noche de los Museos pretende ser una fiesta y las circunstancias no son propicias para festejos”.

Postergan la Noche de los Museos: “Las circunstancias no son propicias para festejos”
La Asociación Noche de los Museos comunica la postergación de su evento por circunstancias difíciles en el país.

El anuncio se produce en medio de una coyuntura de fuerte tensión económica y política en Paraguay, marcada por la crisis desatada tras el procedimiento de resolución de Ueno Bank y el debate en la Cámara de Diputados sobre el pedido de juicio político al presidente de la República, Santiago Peña.

La organización alude a las circunstancias que atraviesa el país y a la necesidad de priorizar el bienestar colectivo.

La Asociación Noche de los Museos agradeció a los museos, instituciones, aliados, patrocinadores, colaboradores, voluntarios y al público que acompaña la iniciativa y hace posible esta celebración de la cultura y el patrimonio nacional.

Finalmente, informó que comunicará oportunamente la nueva fecha de realización de esta décima edición, con la esperanza de que las circunstancias mejoren y la ciudadanía pueda reencontrarse para celebrar su historia, identidad y cultura.

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