Postergan la Noche de los Museos: “Las circunstancias no son propicias para festejos”

La décima edición de la Noche de los Museos, prevista para este sábado 7 de noviembre, fue postergada hasta nuevo aviso. Así lo anunció la Asociación Noche de los Museos – Paraguay, a través de un comunicado oficial difundido este jueves en sus redes sociales.

La organización explicó que la decisión fue tomada “por motivos de público conocimiento” y que también responde a un gesto de solidaridad y empatía ante la situación económica y social que atraviesan numerosas familias y las dificultades que enfrentan distintas comunidades del país.

“Consideramos que este es un momento que nos invita a acompañarnos, a preservar la seguridad de los voluntarios, del público y del acervo de los museos; de ser sensibles ante nuestra realidad y priorizar el bienestar colectivo”, expresa el comunicado.

En uno de sus pasajes, la asociación señala: “Noche de los Museos pretende ser una fiesta y las circunstancias no son propicias para festejos”.

El anuncio se produce en medio de una coyuntura de fuerte tensión económica y política en Paraguay, marcada por la crisis desatada tras el procedimiento de resolución de Ueno Bank y el debate en la Cámara de Diputados sobre el pedido de juicio político al presidente de la República, Santiago Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización alude a las circunstancias que atraviesa el país y a la necesidad de priorizar el bienestar colectivo.

La Asociación Noche de los Museos agradeció a los museos, instituciones, aliados, patrocinadores, colaboradores, voluntarios y al público que acompaña la iniciativa y hace posible esta celebración de la cultura y el patrimonio nacional.

Finalmente, informó que comunicará oportunamente la nueva fecha de realización de esta décima edición, con la esperanza de que las circunstancias mejoren y la ciudadanía pueda reencontrarse para celebrar su historia, identidad y cultura.