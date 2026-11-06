ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Cultura
06 de noviembre de 2026 - 19:09

AMCHA se pronuncia sobre Ueno y la Feria Palmear: “No hemos recibido desembolso alguno este año”

Mujer con gafas de sol sonríe mientras sostiene una bolsa, rodeada de productos coloridos en el mercado festivo.
Varias mujeres interactúan en el puesto de la Feria Palmear en Taiwán durante un evento festivo.ARCENIO ACUÑA

La Asociación del Centro Histórico de Asunción (AMCHA) emitió un comunicado con respecto a la situación que vive el país tras la caída de Ueno Bank. La organización también brindó detalles sobre la Feria Palmear.

Por Maripili Alonso
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

AMCHA publicó un comunicado a través de sus redes sociales reafirmando su “compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones”.

Lea más: FILFA 2026: ¿sigue en pie la feria en el Instituto Guimaraes Rosa? Esto dice la organización

“Consideramos fundamental que toda irregularidad sea investigada a fondo, esclarecida y que, de comprobarse responsabilidades, estas sean determinadas y sancionadas con el rigor que establece la ley”, señala el texto.

Añade que “la ciudadanía se merece respuestas claras y actuaciones firmes por parte de las autoridades competentes”.

“La recuperación del Centro Histórico es el resultado del esfuerzo conjunto de vecinos, comerciantes, emprendedores, feriantes, instituciones y ciudadanos que trabajan por devolver vida y dinamismo a nuestra ciudad”, remarca.

El comunicado señala que AMCHA acompaña este proceso, desde hace más de 12 años, “de manera independiente, colaborando con las distintas administraciones y manteniendo siempre el compromiso con el Centro Histórico”.

Lo que dice AMCHA con respecto a la Feria Palmear

Con relación a la Feria Palmear, AMCHA señaló que se sostiene principalmente por la gestión de la asociación y el aporte de patrocinadores privados, feriantes y ciudadanos.

“AMCHA se ha visto afectada económicamente por la situación de una entidad bancaria auspiciadora, de la cual no hemos recibido desembolso alguno durante este año, conforme al acuerdo suscrito”, destaca el comunicado.

En este sentido, AMCHA agradeció a todas las personas, empresas e instituciones que apostaron y siguen apostando por el Centro Histórico, contribuyendo al trabajo de muchas familias y manteniendo vivos nuestros espacios de historia y encuentro.

“AMCHA renueva su compromiso de seguir trabajando en conjunto por una Asunción más activa, integrada y dinámica para toda la ciudadanía”, concluye el comunicado.

La organización también anunció que la edición de la Feria Palmear prevista para este sábado 7 fue suspendida debido a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana, anunciando una siguiente edición para el próximo sábado.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más
04
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
05
Policiales
Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú
Ver más

Te puede interesar