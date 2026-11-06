AMCHA se pronuncia sobre Ueno y la Feria Palmear: “No hemos recibido desembolso alguno este año”

AMCHA publicó un comunicado a través de sus redes sociales reafirmando su “compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones”.

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“Consideramos fundamental que toda irregularidad sea investigada a fondo, esclarecida y que, de comprobarse responsabilidades, estas sean determinadas y sancionadas con el rigor que establece la ley”, señala el texto.

Añade que “la ciudadanía se merece respuestas claras y actuaciones firmes por parte de las autoridades competentes”.

“La recuperación del Centro Histórico es el resultado del esfuerzo conjunto de vecinos, comerciantes, emprendedores, feriantes, instituciones y ciudadanos que trabajan por devolver vida y dinamismo a nuestra ciudad”, remarca.

El comunicado señala que AMCHA acompaña este proceso, desde hace más de 12 años, “de manera independiente, colaborando con las distintas administraciones y manteniendo siempre el compromiso con el Centro Histórico”.

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Lo que dice AMCHA con respecto a la Feria Palmear

Con relación a la Feria Palmear, AMCHA señaló que se sostiene principalmente por la gestión de la asociación y el aporte de patrocinadores privados, feriantes y ciudadanos.

“AMCHA se ha visto afectada económicamente por la situación de una entidad bancaria auspiciadora, de la cual no hemos recibido desembolso alguno durante este año, conforme al acuerdo suscrito”, destaca el comunicado.

En este sentido, AMCHA agradeció a todas las personas, empresas e instituciones que apostaron y siguen apostando por el Centro Histórico, contribuyendo al trabajo de muchas familias y manteniendo vivos nuestros espacios de historia y encuentro.

“AMCHA renueva su compromiso de seguir trabajando en conjunto por una Asunción más activa, integrada y dinámica para toda la ciudadanía”, concluye el comunicado.

La organización también anunció que la edición de la Feria Palmear prevista para este sábado 7 fue suspendida debido a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana, anunciando una siguiente edición para el próximo sábado.