FILFA 2026: ¿sigue en pie la feria en el Instituto Guimaraes Rosa? Esto dice la organización

La FILFA 2026 se puso en marcha el pasado miércoles y tiene previsto culminar mañana en el IGR-Asunción (Eligio Ayala c/ Perú). El evento, organizado por la asociación de fotógrafos El Ojo Salvaje, empezó hoy a las 14 su tercera jornada.

A través de un comunicado, la organización señaló que “mientras las condiciones lo permitan”, continuarán con su programación, “atendiendo al desarrollo de los acontecimientos y priorizando el cuidado y la seguridad de todas las personas” que los acompañan.

En este sentido, el texto señala que ante la situación que atraviesa nuestro país desde la Filfa expresan su “solidaridad con todas las personas y comunidades que hoy viven momentos de incertidumbre, preocupación y movilización”.

“La cultura no puede permanecer ajena a su tiempo, es un territorio donde se construyen sentidos, se defienden derechos, se defienden libertades y se encuentran las personas para imaginar y edificar colectivamente otros tres futuros posibles”, detalla el comunicado.

Remarca que “en momentos difíciles, sostener estos espacios es una forma de resistencia”. “Frente a la incertidumbre, elegimos el encuentro; frente al aislamiento, la comunidad; frente al silenciamiento, la expresión y el pensamiento crítico”, añade.

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“Seguimos encontrándonos, creando y apostando a un futuro mejor”, concluye el texto.

La programación de FILFA va desde desde las 14:00 hasta las 21:00 de este viernes, con acceso libre y gratuito. En tanto, mañana abrirá de 14:00 hasta las 20:00.

Convocatoria fotográfica ciudadana en el marco de FILFA 2026

La organización de FILFA 2026 anunció una convocatoria fotográfica ciudadana, invitando a registrar lo que ocurre en la calle ante esta crisis.

“Desde FILFA impulsamos #3decada3, una convocatoria fotográfica ciudadana para construir un fanzine digital colectivo y de acceso libre”, detallaron.

En este sentido, indicaron que se trata de “un ejercicio de participación ciudadana y memoria colectiva frente a un momento político que debemos recordar siempre”.

En el marco de esta convocatoria invitan a subir las fotos de las manifestaciones a las redes sociales y utilizar el hashtag #3decada3 y subirlas con el nombre del autor a la biografía de FILFA en Instagram (@filfapy). El plazo va hasta las 22:00 de hoy.

Mañana, sábado, esta fanzine digital será proyectada en el marco de FILFA en un horario a confirmar.