“La herida del padre” es un proyecto de investigación y creación interdisciplinar que toma la figura paterna como punto de partida para reflexionar sobre la autoridad, la ley, los mandatos y las formas de herencia. La propuesta amplía esta figura más allá del vínculo familiar y la relaciona con las instituciones, los relatos históricos y las construcciones culturales que han legitimado distintas formas de violencia.

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A través del cuerpo, la imagen y la representación, la investigación aborda las marcas individuales y colectivas de las estructuras patriarcales. En ese recorrido, dialoga con referentes de la literatura, el teatro, la filosofía y el cine, mientras explora el cuerpo tanto como territorio donde se inscriben las violencias como espacio de resistencia y transformación.

La puesta no sigue una narración lineal, sino que reúne imágenes, acciones performáticas y materiales audiovisuales. Según la presentación del proyecto, esta búsqueda también cuestiona los modelos de masculinidad heroica y las representaciones del poder que se han naturalizado a lo largo del tiempo.

Una primera apertura al público

Las presentaciones de este 20 y 21 de noviembre serán una instancia para compartir los materiales y procedimientos desarrollados hasta ahora, además de las preguntas que orientan la investigación. Se trata de una etapa de experimentación que continuará en desarrollo hasta llegar a la versión integral de la obra, prevista para 2027.

El proyecto fue adjudicado en la convocatoria de Fondos de Cultura Concursables 2026, impulsada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Centro Cultural de la República El Cabildo. La producción ejecutiva y general está a cargo de Plataforma Nómada.

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Sobre Violeta Acuña

Violeta Acuña es artista interdisciplinaria, performer, educadora y gestora cultural paraguaya. Cuenta con una maestría en Investigación Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas por la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo se desarrolla en el cruce entre el teatro contemporáneo, la performance, la investigación y los procesos de creación interdisciplinarios.

Es fundadora y directora de Plataforma Nómada, iniciativa independiente dedicada a la investigación, formación, creación y circulación de artes vivas y prácticas artísticas contemporáneas. Su trayectoria incluye proyectos en Paraguay y otros países, además de festivales, residencias y encuentros internacionales, entre ellos el Internationales Forum del Theatertreffen de Berlín, en 2025.