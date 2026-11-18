El concierto, titulado “Estructuras y dialéctica”, comenzará a las 20:00 y se realizará en el marco del Festival Internacional de Contrabajos Bassunciónico 2026. La orquesta estará dirigida por el maestro invitado Alejandro Ledesma Juvinel y contará con la participación de tres solistas: los contrabajistas Joel Braun, de Estados Unidos, y José Luis Velasco, de Venezuela, además del violinista paraguayo Juan Ignacio López, concertino de la agrupación.

Lea más: Bassunciónico, festival de contrabajistas, celebra su cuarta edición con conciertos y clases magistrales

El programa propone un recorrido por distintas formas y lenguajes de la música clásica, con obras de Edward Elgar, Giovanni Bottesini, Richard Wagner y Serguéi Prokófiev. Entre los momentos centrales se encuentra el Gran dúo concertante para violín y contrabajo, de Bottesini, que reunirá a López y Velasco como solistas. También se interpretará el Concertino en si menor, del mismo compositor, con Joel Braun en contrabajo.

La velada incluirá además “Chanson de nuit” y “Chanson de matin”, op. 15, de Elgar; “Idilio de Sigfrido”, de Wagner, y la “Sinfonía clásica”, op. 25, de Prokófiev.

Según la presentación de la producción, el título del concierto alude al diálogo entre las distintas estructuras musicales y a las tensiones que se generan entre el solista y la orquesta, lo individual y lo colectivo, así como entre la tradición y la innovación. La propuesta busca poner en relación obras de diferentes períodos y formatos, y plantear la música como una experiencia compartida entre intérpretes y público.

La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada, hasta completar la capacidad del Teatro Municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La temporada internacional de la OSIC

Con este concierto, la OSIC concluirá una temporada que comprendió nueve presentaciones en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, entre marzo y noviembre. A lo largo del ciclo participaron directores y solistas de Paraguay y otros países, en una programación que reunió repertorio sinfónico, música de cámara y propuestas líricas.

Entre los hitos del año, la orquesta impulsó el programa Residencia de Compositores Paraguayos, que propició los estrenos mundiales de obras de Juan Sebastián Giménez, Nicolás Ramírez Salaberry y Horacio Viñales.

También presentó la Novena Sinfonía de Beethoven interpretada íntegramente en guaraní, una propuesta que tuvo repercusión en medios internacionales.

Otro de los proyectos destacados fue el Festival Internacional Caminos de la Ópera Lírica, organizado por la OSIC, con un repertorio que abarcó desde el barroco hasta la creación contemporánea e incluyó estrenos de nuevas composiciones.

La temporada contó con el acompañamiento de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas representaciones diplomáticas, organismos culturales, fundaciones y festivales.