El mundo que extraña a Tito

El dramático final de una de las figuras más queridas de la comunidad teatral y televisiva no deja de doler a sus integrantes. Víctima de un shock séptico que le dejaron quemaduras tras el incendio que sufrió su vivienda y taller el 9 de enero pasado, los recuerdos del carismático Héctor “Tito” García hoy viven, perennes.

“Creo que hay una pérdida muy grande en estos momentos”, sentencia, con voz quebrada, el también chileno Juan Carlos Moreno, actor y amigo del fallecido artista. “Se pierde a un gran artista, a un hombre con un talento excepcional que tomaba con sus manos mágicas y maravillosas que él tenía: un pedazo de esponja, un pedazo de tela, dos tablitas y pintura, y transformaba eso en un personaje que te hacía volar la cabeza, volar la imaginación, cambiar tu manera de pensar. Creo que ese es el gran talento del que en este momento vamos a estar carentes”.

Para Moreno, nadie en el mercado local trabajaba la esponja y esos materiales con la misma creatividad y pasión con la que lo hacía él. “Le daba vida a esos muñecos incomparables que él tenía, y -desafortunadamente- arriesgó su vida tratando de salvarlos... y no se salvó nada”.

Era conocido el profesionalismo y la exigencia con que el artista chileno se desenvolvía en sus distintos proyectos, tanto televisivos, como presentaciones infantiles en vivo y puestas teatrales varias. “Era un tipo como cualquier profesional que se precie de tal. Un tipo de un rigor de trabajo muy especial”.

Más allá de sus populares ciclos televisivos, Moreno destaca su labor como actor de teatro. “Fundamentalmente fue un actor muy grande que hizo grandes personajes en el teatro nacional. Hizo grandes cuestiones en la televisión, trabajó haciendo un montón de cosas, pero también personajes inolvidables de Shakespeare, de Lorca, de un montón de autores de talla mundial". Al respecto, destaca los personajes que dio vida en las obras Orquesta de señoritas, de Jean Anouilh -en la que compartió escenario con el propio Moreno-, y El avaro, de Molière.

A pesar del éxito masivo de su faceta como conductor de programas infantiles -desde El mundo fantástico de Tito hasta Tatetito-, García no pudo volver a la TV por falta de oportunidades. “Él estuvo durante mucho tiempo muy decepcionado por eso, pero después la vida te va llevando por otros lugares, y te metés en otros (...). Los canales de TV hoy se abocan a otras cosas, y no a los programas infantiles”, sentencia.

En cuanto a la personalidad del entrañable artista, Moreno -como amigo de toda la vida- apunta que, sin embargo, se destacaba por impulsivo. “Era una persona muy impulsiva, que actuaba inmediatamente sin mediar mucha historia entre el pensar y el hacer, y eso también le jugó en contra, puesto que fue por impulso lo que hizo”.

La actriz y dramaturga Clotilde Cabral, quien compartió las tablas con “Tito” en obras como la comedia bien recibida Amo de casa, destaca la versatilidad de García, tanto adelante como detrás del escenario. “Es un artista irrepetible porque era tan completo: era escenógrafo, decorador, vestuarista, era muy creativo y era un gran actor, porque él se transformaba en diferentes personajes y va a quedar por siempre en nuestros corazones y de los chicos que tuvieron la suerte de verlo actuar”, dice. “Y los grandes, vamos a tener que transmitirles a los pequeños quién fue realmente”.

Cabral no puede olvidar el efusivo saludo que le exclamaba cada vez que lo veía. “‘Hola mi hijita, ¿qué tal, mi hijita?’, era su saludo ‘chileno’, que me lo pinta a ’Tito’. Y nunca lo vi con cara seria y con cara triste. Siempre lo vi con la sonrisa en los labios y con esa carcajada que llegaba y entraba de repente".

Entre aquellos episodios anecdóticos que quedarán por siempre, Cabral recuerda el humor y la humildad del artista. “Cuando llegaba tarde -después de 300 trabajos que tenía en el día-, con ese cansancio se bajaba de la moto y se bajaba tipo la Pantera Rosa y se largaba la carcajada. No puedo tener otro recuerdo (...)”, recuerda. “Y la humildad para recibir los aplausos, impresionante. Era un tipo que sabía; él era un laburante del arte y de la cultura, un trabajador”.

La comediante y actriz Clara Franco es otra de las figuras que padecen la partida del apreciado “Tito”. Ya de niña, se consideraba seguidora fiel del presentador, y -ya de adulta- trabajar con él, no fue menos que un sueño cumplido. “De chica, me emocioné y lloré muchísimo porque era como verle a mi ídolo, ¡cómo quería estar ahí! No sabía si quería ser el muñeco, o qué, pero era una fantasía muy sana”.

Allá por 1997, Franco pudo trabajar con su ídolo, en el ciclo infantil Color Match, que emitía el extinto TV2 (actual Red Guaraní). “Él hacía del malvado y nos divertíamos mucho porque hacíamos distintos personajes. Era muy simpático porque él hizo todos los trajes y ahí se armó una amistad muy fuerte con él. Éramos un equipo de gente que nos encontrábamos todos los domingos de madrugada a trabajar”.

De aquellos intensos momentos, a Clara le llamó la atención el entorno más personal de “Tito”: exactamente, un mundo “fantástico”. “A él le agarró un estrés tan grande de trabajo, y fuimos a su casa a visitarle. Él estaba acostado y nos dice: ‘casi me agarra un surmenage’. Estaba acostado, pero en su taller, y con todo ese mundo de juguetes. ¡Impresionante! ‘¿Cómo podés dormir? ¡Parece que se van a levantar todos tus muñecos!’, le decía”.

En diciembre de 2014, hubo un encuentro casual entre la humorista y el actor en un canal de televisión: un cruce que Franco interpreta como “despedida”. “Recordamos esos momentos y ese programa, porque yo varias veces ya me había encontrado, y en otras ocasiones siempre nos encontrábamos, y nos prometimos tomar un tecito y juntarnos. Nos sacamos una foto, pero borramos porque ‘nos sacamos con mucha papada’. Y siento tanto... me arrepiento de haber borrado. Fue nuestra última foto”.