05 de diciembre de 2025 - 21:57

El 91% de los docentes de Canindeyú se aplazó en el examen del MEC

Educadores del departamento de Canindeyú realizaron la prueba escrita correspondiente al Concurso Público para la conformación del Banco de Datos de Elegibles.
Educadores del departamento de Canindeyú realizaron la prueba escrita correspondiente al Concurso Público para la conformación del Banco de Datos de Elegibles.

Los resultados preliminares del Concurso de Oposición para el banco de datos del MEC mostraron que solo el 9 % de los docentes evaluados en Canindeyú alcanzó el puntaje mínimo. La mayoría quedó muy por debajo de los estándares exigidos, y revela la cruda calidad de la formación docente en la zona.

Por ABC Color

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) difundió este viernes los datos correspondientes a la convocatoria 7/2025, operativo 4, que evaluó a 945 docentes inscritos en el departamento de Canindeyú. De ellos, 132 no se presentaron y 813 rindieron la prueba escrita, con puntajes que oscilaron entre 5 y 35.

En el Nivel Inicial, se inscribieron 260 postulantes. Finalmente, fueron examinados 229, con 31 ausentes. Solo 7 personas aprobaron (3%). Los puntajes fueron de entre 5 y 29, mientras que 222 docentes, es decir el 97%, no superaron la evaluación.

En Educación Escolar Básica, Primer y Segundo Ciclo, se registraron 592 inscriptos. Rindieron 523 y hubo 69 ausentes. Los puntajes se ubicaron entre 6 y 35. Apenas 21 postulantes aprobaron (4%) y 502 quedaron fuera del banco de datos (96%).

En Tercer Ciclo y Educación Media, de 652 inscriptos, 563 fueron examinados y 89 faltaron. Los resultados mostraron puntajes entre 6 y 31. Un total de 52 docentes aprobó (9%), mientras que 511, equivalente al 91 por ciento, no logró alcanzar el mínimo requerido.

El examen para el concurso público y la conformación del banco de datos del Ministerio de Educación y Ciencias se está realizando en todos los departamentos del país. Llamativamente, en cada departamento se está obteniendo resultados similares: aplazos masivos.