El 91% de los docentes de Canindeyú se aplazó en el examen del MEC

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) difundió este viernes los datos correspondientes a la convocatoria 7/2025, operativo 4, que evaluó a 945 docentes inscritos en el departamento de Canindeyú. De ellos, 132 no se presentaron y 813 rindieron la prueba escrita, con puntajes que oscilaron entre 5 y 35.

En el Nivel Inicial, se inscribieron 260 postulantes. Finalmente, fueron examinados 229, con 31 ausentes. Solo 7 personas aprobaron (3%). Los puntajes fueron de entre 5 y 29, mientras que 222 docentes, es decir el 97%, no superaron la evaluación.

En Educación Escolar Básica, Primer y Segundo Ciclo, se registraron 592 inscriptos. Rindieron 523 y hubo 69 ausentes. Los puntajes se ubicaron entre 6 y 35. Apenas 21 postulantes aprobaron (4%) y 502 quedaron fuera del banco de datos (96%).

En Tercer Ciclo y Educación Media, de 652 inscriptos, 563 fueron examinados y 89 faltaron. Los resultados mostraron puntajes entre 6 y 31. Un total de 52 docentes aprobó (9%), mientras que 511, equivalente al 91 por ciento, no logró alcanzar el mínimo requerido.

El examen para el concurso público y la conformación del banco de datos del Ministerio de Educación y Ciencias se está realizando en todos los departamentos del país. Llamativamente, en cada departamento se está obteniendo resultados similares: aplazos masivos.