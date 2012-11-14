Fiesta del tatuaje, este fin de semana

Luego de la exitosa edición anterior, los días 17 y 18 de noviembre una serie de artistas tatuadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Suecia participarán de la fiesta del Tattoo Down Babylon, que se realizará en el Centro de Eventos Textilia.

El evento contará con reconocidos artistas tatuadores. Desde Argentina, participarán Welldone Tattoos, Mariano Castiglioni, El Turco, Piraña, Rana Almirón, Wake, Lean, Good Times Tattoo Parlour y Mauro Madrid. Desde Chile, Better Days, Adriano y El Toz. Desde Brasil, participarán New wind, Nico Acosta, Syco City y Marcio Duarte. Sarita Aristizabal, desde Colombia; y desde Suecia, Andreas Ramstadt.

El Tattoo Down Babylon contará con show en vivo, a cargo de las bandas Bossambae y Villagrán Bolaños; así como los invitados internacionales Projetonave, Yellow P y Otis Río, de San Pablo; y Cae Traven, de Curitiba/Londres.

La idea nació con un primer evento en 2007, con dos invitados internacionales y algunos locales. En tanto, la segunda edición se realizó los días 5 y 6 de noviembre de 2011, con 17 invitados extranjeros y un gran número de artistas locales, a la que asistieron más de 2.000 personas.

Las entradas están disponibles desde la Red UTS, y tienen un costo de G. 30.000 (Combo) y G. 20.000 (General).