Jackie Chan: “Quiero contribuir al mundo más allá de los filmes”

“A menudo interpreto a hombres que aman la paz y verdaderamente creo que nuestros enemigos se pueden convertir en nuestros amigos. Quiero participar más en la protección ambiental, en la protección de los demás y en trabajo de caridad. Quiero propagar mensajes importantes a mi alrededor y a mi audiencia”, aseguró el actor.

Chan atiende estos días, vía correo electrónico, a medios mexicanos por la llegada a plataformas bajo demanda del país del film The Knight of Shadows: Between Yin and Yang.

Director, actor, productor, acróbata, maestro de artes marciales, escritor e incluso músico son algunas de las palabras que describen a Jackie Chan, nacido en Hong Kong en 1954, quien paradójicamente asegura no saber hacer “otra cosa más que películas”.

Sus grandes habilidades y múltiples talentos fueron desarrollados luego de que sus padres decidieran inscribirlo en la Escuela de Ópera de Pekín, donde obtuvo diversos y arduos entrenamientos durante su estancia.

Con tan sólo 8 años, Chan ya había debutado en cine y antes de cumplir los 20 años ya había trabajado en al menos 25 películas como actor o como doble de acción.

Pero el inicio no fue sencillo, sus primeras incursiones cinematográficas fueron pequeñas y sus papeles protagonistas, al principio, poco exitosos.

Esta situación era algo que lo preocupaba pues “hacer una película poco taquillera significaba que no habría oportunidad de hacer otra”, apunta.

“Hubo un periodo de mi vida en el que me sentía perdido y no sabía qué dirección tomar. Finalmente me puse una meta y decidí ser un coreógrafo de acción, desde ese momento no me volví a estancar y paso a paso me fui convirtiendo en lo que soy hoy”, asegura.

Chan fue parte de películas icónicas como Enter the Dragon (1973) donde compartió créditos con Bruce Lee, el considerado artista marcial más influyente de todos los tiempos, que tras su muerte dejó un vacío en las cintas del género y dio paso a imitadores.

No así, Jackie Chan fue construyendo su propia personalidad y adquiriendo el reconocimiento del público -sus fanáticos lo llama el rey del Kung Fu- al equilibrar la comicidad en sus películas con la seriedad de sus complejas coreografías.

“Cuando las películas que hacía comenzaron a ser más exitosas empecé a elegir mis papeles cuidadosamente, también comencé a producir y dirigir a la vez y al fin pude hacer las cosas que yo quería. Aún ahora hay muchas cosas que me gustaría probar”, afirma el acróbata.

ACCIÓN Y ENTRENAMIENTO A LOS 66 AÑOS

Hacer sus propios dobles de acción en escenas peligrosas y la gran habilidad y control corporal, son otras características que han hecho de Jackie Chan un icono de la cultura pop que ha perdurado con el paso de los años.

Su popularidad es tal que el 2018 los raperos Post Malone y Preme junto con los DJs Dzeko y Tiësto presentaron el tema con el nombre Jackie Chan, que actualmente suma más de 157 millones de reproducciones únicamente en Youtube.

A pesar de que en la actualidad el actor ha comenzado a tener algunos dobles de acción, Chan procura continuar siendo él quien haga la mayoría de las escenas difíciles.

“Ya no hago las locuras de mis años de juventud, pero aún sigo haciendo mis propios dobles. El haber entrenado desde muy pequeño hace que mis bases sigan siendo sólidas, la mayoría de los movimientos de acción siguen siendo sencillos para mí, mi audiencia espera que siga haciendo mis propios dobles ¡No los puedo decepcionar!”, menciona.

NUEVOS PROYECTOS

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (2019), de la que Chan es protagonista, fue la película con la que regresó al cine tras tres años de ausencia en el mundo cinematográfico.

Ahora que la película llega México en plataformas de video bajo demanda, el actor recuerda por qué aceptó el proyecto.

Esta película fue para Chan una oportunidad para conectar una vez más con su público familiar y mostrar una cara poco explorada en sus películas con el cine de fantasía.

“Este filme me dio la oportunidad de interpretar a un escritor, pero uno que podría volar y atrapar demonios, fue algo muy interesante”.

Ahora los planes siguen y con muchas películas en postproducción detenidas por la covid-19, el popular actor espera que pronto estén listos para su audiencia.

“Terminé de filmar Project X-Traction. También dirigí una película el año pasado, ambas están en posproducción”, señala.

Finalmente, el también embajador de buena voluntad de UNICEF asegura que cada vez es más grande la necesidad que siente de retribuirle al mundo lo que a él le ha dado.

“Ahora pienso que tengo una responsabilidad con la sociedad y con el mundo. Que una película sea taquillera ya no es lo que más me preocupa. Quiero hacer filmes en donde pueda compartir mi visión humanitaria hacia el mundo”, afirma.