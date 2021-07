Chipas del Sur en el Norte con ingrediente secreto

Para darnos más detalles, hablamos por teléfono con ella. Desde el otro lado su voz suena alegre. Falta todavía una hora para el desayuno, pero ella ya se encuentra alistándose para encontrarse con su entrañable amiga Meli Peña quien la visita desde Miami. Mientra llega también revisa ansiosa las postulaciones del proyecto Jeporeka, que hoy cierra la recepción de propuestas.

Sobre la anécdota gastronómica dice: “Ella (por Meli) vino ayer a la tarde a mi casa y me pareció una linda forma de homenajear recurriendo a los sabores autóctonos que nos unen”, comentó Rojas. Ya la misma experiencia la vivió con la primera visita que recibió luego de la cuarentena por pandemia cuando se encontró con Julia Maciel y Marta Rivas, quienes la visitaron desde Nueva York.

Una de las veces que le tomó la nostalgia, cuando vivía en Washington, le dieron ganas de hacer chipa y compartir con sus conocidos. “Como no tenía la receta llamé entonces a mi tía Teresita Foth de Rojas, quien era una gran cocinera. Seguí sus instrucciones, con el ingrediente secreto incluido, pero no tomé nota”, recuerda. Agrega entre risas que el resultado fue más que óptimo, tanto que quienes la probaron “no me creyeron que la hice yo, pensaron que venía de Paraguay”.

“Luego de unos años cuando quise volver a cocinar, ya no recordaba muy bien pero era claro para mí que llevaba naranja. Así que busqué en internet y encontré una receta en ABC Digital. Eran las “Chipitas del Sur” y para mi sorpresa era la misma receta que me había enseñado mi tía”.

Ingrediente secreto

Pero para develar el misterio, la guitarrista hace una pausa parsimoniosa y dispara: El ingrediente secreto es el jugo de una naranja, que además de aportar color, le da un sabor ligero. “(la naranja) le queda riquísimo yo no le pongo leche, el calcio tiene el queso que lleva. La cocción es en horno eléctrico.

Ingredientes: 400 gramos de fécula o almidón de mandioca, tres huevos, 100 gramos de manteca, ocho gramos de sal, cinco gramos de polvo de hornear, el jugo de una naranja (aproximadamente 100 cc), 200 gramos de queso Paraguay o queso fresco, 80 gramos de queso para rallar y otros 50 gramos de otro tipo de queso.

Preparación: formar una corona con los ingredientes secos. En el centro, disponer los demás ingredientes y comenzar a formar la masa desde el centro. Amasar bien hasta obtener una masa compacta, pero suave. Dar forma de panecillos y colocar sobre una chapa o bandeja lubricada. Llevar al horno precalentado a 180 grados y cocinarlos hasta que comiencen a dorarse.

¿Chipería Berta?

Ante el éxito de sus chipas en territorio extranjero, le consultamos si consideraría elegir entre la Chipería Berta o la guitarra, a lo que estalla en risas y dice. Que la respuesta es más que obvia, es decir, la guitarra.

Lo de cocinar es un gesto de afecto que tanto se aprecia, “no hay nada como sonreír con los amigos disfrutando de los sabores que nos llevan a nuestra tierra, se aprecia sobre todo en tiempos de pandemia”, finaliza.