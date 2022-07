Lanzarán reedición de “Cartas íntimas”, de Rafael Barrett

Cabe resaltar que esta reedición, que sale bajo el sello de Arandurã, se realiza en el marco del proyecto “Lectura en la ruta histórico, literaria, turística y cultural Rafael Barrett”, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias y el Centro Cultural España Juan de Salazar.

Dicho proyecto tiene por objetivo “transformar el entorno histórico, literario, turístico y cultural de la comunidad educativa desde diferentes ejes como lo son el pedagógico, turístico, histórico y cultural, donde la figura de Rafael Barrett, periodista, narrador y ensayista español, y lo que representa para el Paraguay, en términos de reflexión de sus obras, significa una gran oportunidad para bucear su narrativa, y que los alumnos y alumnas de todo el Paraguay lo vuelvan a revalorizar”, explica la invitación.

Además, colaboraron con la reedición el Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino - Manzana de la Rivera y la Secretaría Nacional de Cultura. Mientras que en este acto, se referirán a la obra Miguel Ángel Fernández y David Velázquez Seiferheld.

“En cada texto, breve o no que leemos del libro ‘Carta íntimas’, solo nos queda firmar y reafirmar que Rafael Barrett fue, al decir de Francisco Corral, un hombre que se adelantó a su tiempo y debido a ello, muchos de sus escritos nos resultan extraordinariamente contemporáneos. Y Augusto Roa Bastos se refiere a él como un precursor no solo en el sentido del que precede y va delante de sus contemporáneos, si no también del que profesa y enseña ideas y doctrinas que se adelantan a su tiempo”, expresa el comunicado de prensa que invita a este lanzamiento.