Presentan el libro “Elisa Lynch- Historia de una infamia”

Con la presencia de destacados gestores culturales de la ciudad de Pilar, se presentó el libro “Elisa Lynch – Historia de una infamia”, del periodista y escritor Luis Arroyo Pérez. El evento se desarrolló en la casa de la cultura.

Lea más: Feria internacional del libro sigue con varias actividades

La presentación de la obra estuvo a cargo de la secretaria de Cultura de la Gobernación de Ñeembucú, Lic. Myriam Insfrán de Encina. “Este trabajo es el resultado de más de tres años de investigación para optar a la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, tesis que obtuvo la máxima calificación Summa Cum Laude”, explicó.

Añadió que durante más de tres años, el autor buscó por todo el mundo libros y documentos sobre Elisa Lynch, recurrió a la orientación y ayuda de historiadores, periodistas, amigos, colegas, bibliotecarios y anticuarios.

En tanto, el escritor Luis Arroyo Pérez, agradeció a todos quienes ayudaron y colaboraron para la escribir la obra. Afirmó que “si me pusiera a nombrarlos y a agradecerles a todos, no terminaría nunca. Hubo personas que me regalaron obras antiguas que estaban en las bibliotecas de sus antepasados. Amigos y colegas periodistas que me enviaron obras en versiones digitales para consultarlas. Del extranjero recibí innumerables textos, opiniones y ayuda de material bibliográfico inexistente en Paraguay”.

Mencionó que durante su investigación reunió una enorme cantidad de libros únicos, algunos de ellos, en su primera edición, en español la mayoría; en francés, portugués, inglés, alemán y otros idiomas.

Puntualizó que la investigación se realizó mayoritariamente en fuentes y archivos documentales del Paraguay, mientras que las obras que aparecen en la bibliografía, fueron obtenidas de distintos países del mundo y constituyen una de las bibliotecas privadas más completas sobre Elisa Lynch.

Recordó que el libro trata para demostrar la opinión que se tenía sobre Elisa Lynch. “Mucho de lo que se dijo de ella es calumnia, invento y muchas de las acusaciones en contra de ella son falsas. Las historia los escriben los que ganas y las acusaciones en contra de ella son falsas no hay prueba alguna; ella no estuvo en algunos lugares en donde dicen que mandó matar a Pancha Garmendia, se defiende ella en su propio escrito”, manifestó el escritor.

También agradeció al historiador norteamericano, Dr. Thomas L. Whigham, por su invalorable ayuda en todo momento. Su guía, opinión y ayuda fueron fundamentales para la realización de la obra. El libro fue impreso por la editorial Goya.

Luis Arroyo Pérez es licenciado en Relaciones Públicas y en Relaciones Internacionales y Diplomacia. También es autor del libro “La mesa está servida. Buenos modales en la mesa”, editado en Paraguay en el año 2013 por Servilibro y en 2014 por la editorial Dunken en Buenos Aires, Argentina.

Elisa Alicia Lynch Lloyd, de origen irlandesa, fue la compañera de vida del Mariscal Francisco Solano López, a quien acompañó desde el inicio de la guerra de la Triple Alianza hasta el final en Cerro Corá.