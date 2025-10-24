La escritora Neida Bonnet de Mendonça fallece a los 92 años

En la fecha se conoció la noticia del fallecimiento de la escritora Neida Bonnet de Mendonça, nacida en la provincia argentina de Chaco el 25 de septiembre de 1993. La novelista, cuentista, docente e investigadora tenía 92 años.

Entre sus principales obras literarias se encuentra la novela “Golpe de luz”, publicada en 1983 y que le valió el Premio de Literatura “La República”.

Con el libro de relatos “Hacia el confín” (1986) obtuvo dos reconocimientos, a partir de los cuentos “Pyharepyte”, que recibió una Mención de Honor del Instituto de Cultura Hispánica; y “La hamaca”, una mención en el concurso Veuve Clicquot

Otras de sus obras destacadas son “De polvo y de viento” y “Ora pro nobis”, que obtuvo el Premio Municipal de Literatura en 1993; y “El mueble colonial del Paraguay”. Sus obras también forman parte de diversas antologías paraguayas y extranjeras.

Según la biblioteca virtual Cervantes, elegir un texto de su obra para incluirlo en una antología “presenta una especial dificultad; cualquier cuento o algún fragmento de su novela son plenamente representativos de su creación literaria".

Asegura además que “Golpe de luz” es una “novela fundamental en la historia de la narrativa femenina paraguaya”, mientras que “posiblemente su mejor libro sea ‘De polvo y de viento”.