Poesías inéditas de Augusto Roa Bastos serán presentadas hoy en un nuevo libro

La presentación del libro “Poesías inéditas” será a las 19:00 en la Biblioteca del Centro Cultural Manzana de la Rivera (Ayolas 129 c/ Benjamín Constant). El acceso será libre y gratuito.

Este lanzamiento cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y la Biblioteca Augusto Roa Bastos.

“Aunque Augusto Roa Bastos es reconocido principalmente por su obra narrativa y ensayística, esta publicación revela su temprana y constante dedicación a la poesía. Los textos reunidos en este volumen permiten descubrir la musicalidad, el lirismo y la mirada interior de un escritor que supo unir la reflexión histórica y la emoción humana en cada una de sus páginas”, señalaron desde la Fundación Roa Bastos, a través de un comunicado.

Agregaron que este libro forma parte de un trabajo de investigación y preservación que llevan adelante para rescatar “materiales dispersos, manuscritos y textos poco conocidos” del ganador del Premio Cervantes en 1989, con el propósito de “ampliar la comprensión de su legado literario”.

El acto contará con la participación de escritores, investigadores y lectores que compartirán lecturas y reflexiones acerca de esta publicación.