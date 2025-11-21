La escritora Isabel Bazán debuta con “Heridas Heredadas”

Isabel Bazán se prepara para dar un paso fundamental en su trayectoria literaria con el lanzamiento de Heridas Heredadas, su primera novela, que será presentada hoy en la Biblioteca del Congreso Nacional.

Lea más: Band’Elaschica y un disco que nace desde la fuerza colectiva de las mujeres músicas

La historia se centra en una niña que crece rodeada de dolor e indiferencia, atrapada en circunstancias que parecen ajenas a su voluntad, pero que terminan moldeando su vida adulta. Al convertirse en madre, su hija sigue un camino similar, reflejo de aquellas heridas que jamás fueron sanadas. A través de esta trama intimista, Bazán expone cómo la falta de amor, el abandono y la injusticia se convierten muchas veces en un legado no deseado.

Sin embargo, la novela no se detiene en la tragedia. La obra muestra también el poder transformador del amor, la fe y la valentía, elementos que permiten romper el ciclo y reconstruir aquello que parecía destinado a repetirse. La protagonista encuentra en su propia fuerza interior la posibilidad de sobrevivir, resistir y reconocer que la esperanza puede surgir incluso en los entornos más adversos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La obra invita a pensar el pasado como un territorio necesario para comprender el presente. Con un tono humano, Bazán revela que cada historia, por más dolorosa que sea, guarda un propósito. El libro funciona como un homenaje a todas las mujeres que, a pesar de las sombras que las rodearon, lograron encontrar la luz para seguir adelante con dignidad y coraje.