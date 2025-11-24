Presentan “Más libros, menos pantallas”, buscando fomentar la comprensión lectora

En el marco de la iniciativa “Un pacto con la lectura” que lleva adelante la editorial El Lector, hoy se realizó la presentación de la campaña “Más libros, menos pantallas”. La misma nace de una alianza entre dicho sello editorial y la Red de Escuelas Salesianas.

El Colegio Salesiano Santo Domingo Savio albergó a la presentación de esta campaña, a través de la cual se implementarán bibliotecas, clubes de lectura y jornadas de capacitación para los docentes y las familias de los estudiantes.

También se distribuirán materiales didácticos de alto impacto dirigidos a la comprensión lectora, la expresión oral y el pensamiento crítico como la colección “Todos los niños con sus libros”.

“‘Más Libros, Menos Pantallas’ se presenta como un movimiento cultural y educativo que invita a toda la ciudadanía a recuperar el espacio del libro, fortalecer la creatividad y favorecer un desarrollo integral más humano”, señalaron desde la editorial El Lector.

