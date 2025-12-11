Una joven comunicadora Mbya Guaraní comparte su visión en un nuevo libro

El libro reúne reflexiones y poemas que expresan la mirada, sensibilidad y espiritualidad de una joven comunicadora comprometida con su comunidad. Su escritura nace del territorio y de la cosmovisión Mbya Guaraní, convirtiéndose en un aporte valioso para la difusión de voces indígenas contemporáneas.

Lea más: Danza: Eq’e invita a atravesar el “Umbral”

Jera Mirî es el nombre espiritual Mbya Guaraní de la autora, mientras que Ivana Bogado Vera es su nombre no indígena, utilizado principalmente en espacios administrativos y académicos. La coexistencia de ambos nombres refleja la riqueza de su identidad y el respeto hacia su tradición cultural.

La autora vive en la comunidad Pindó, en San Cosme y Damián (departamento de Itapúa), y actualmente cursa la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Itapúa. Forma parte, además, de la red de comunicadores indígenas de la FAPI, desde donde impulsa la difusión y fortalecimiento de la cultura Mbya.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presentación de “Kuña Mbya Remiandu” invita a acercarse a una obra donde la palabra adquiere una profunda dimensión espiritual, territorial y cultural, y en la que se refleja la fuerza y la sensibilidad de las mujeres Mbya Guaraní.