La Editorial Rosalba presenta dos nuevas apuestas del cuento paraguayo

La Editorial Rosalba presentará de forma simultánea dos libros de cuentos que aportan nuevas miradas a la literatura paraguaya contemporánea: La caída del Mariscal, de Tadeo Zarratea, y Omombe’uva’ekue Jasy ikerañe’ẽme, de Javier Viveros. El encuentro se realizará el lunes 29 de diciembre, a las 19:30 horas, en el local de la Academia de la Lengua Guaraní, ubicado en 25 de Mayo 993 casi Estados Unidos, en la Casa del Teatro.

Lea más: Una obra dedicada a José Luis Miranda integra un proyecto discográfico latinoamericano

La caída del Mariscal constituye el primer libro literario escrito en castellano por Tadeo Zarratea. La obra reúne cuentos y ensayos en los que el autor explora distintos pliegues de la cultura paraguaya, abordando sus tensiones históricas, silencios colectivos y zonas más complejas, sin renunciar al pulso narrativo del contador de historias. El texto de contratapa destaca esa doble dimensión de su escritura: la del observador atento y la del creador que privilegia el relato antes que la proclama.

Por su parte, Omombe’uva’ekue Jasy ikerañe’ẽme es el sexto libro de cuentos de Javier Viveros y el primero que escribe íntegramente en lengua guaraní. El volumen reúne nueve relatos que apelan a diversas técnicas narrativas y recursos retóricos, ampliando las posibilidades expresivas del guaraní como lengua literaria. En el prólogo, Tadeo Zarratea subraya la profundidad humana de los textos y su capacidad para interpelar la experiencia vital de los lectores, al tiempo que enriquecen el horizonte estético de la lengua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acerca de los autores

Tadeo Zarratea (Yuty, 1946) es abogado, licenciado en Lengua Guaraní y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción. Fue constituyente y es miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní, además de un activo defensor del guaraní en distintos ámbitos. En el plano literario, es autor de Kalaíto Pombéro (1981), considerada la primera novela escrita en lengua guaraní, y de Arandu ka’aty (1989), uno de los primeros libros de cuentos íntegramente redactados en esa lengua. Su producción incluye, además, obras didácticas, ensayos y piezas teatrales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Javier Viveros (Asunción, 1977) es máster en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción, en Literatura Comparada por la Pontificia Universidad Católica Argentina y en Lengua Guaraní por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Integra la Academia Paraguaya de la Lengua Española, la Academia de la Lengua Guaraní y la Real Academia Española. Ha publicado más de cincuenta títulos que abarcan poesía, cuento, novela, teatro, biografías y literatura infantil, además de guiones de historieta, cine, ópera y letras de canciones. Entre sus reconocimientos figuran el premio Lily Tuck 2018, el premio Roque Gaona 2018, el premio República 2022, el premio Municipal de poesía en guaraní “Teodoro S. Mongelos” 2023 y la medalla Augusto Roa Bastos.