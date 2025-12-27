Una obra dedicada a José Luis Miranda integra un proyecto discográfico latinoamericano

La obra Concierto para violín y orquesta en tres movimientos, del compositor paraguayo Daniel Luzko, tendrá una nueva circulación internacional a partir del 4 de enero de 2026, fecha en la que estará disponible en plataformas digitales junto con su edición en formato de CD doble.

Se trata de la primera grabación de esta pieza, dedicada al Dr. José Luis Miranda, maestro de teoría y composición del autor y una de las figuras pedagógicas más relevantes de la música académica en Paraguay.

El concierto despertó un especial interés en el violinista argentino Alejandro Drago, quien estudió la obra directamente con el compositor y asumió el rol de solista en esta grabación realizada junto a la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH), en México, bajo la dirección del maestro cubano Iván del Prado. El registro forma parte de un ambicioso proyecto discográfico que reúne obras de compositores latinoamericanos de estética contemporánea, situando al concierto de Luzko como representante del Paraguay dentro de este panorama regional.

La obra ya había tenido presentaciones previas antes de esta grabación. En julio de 2015 fue interpretada en Asunción por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, con el propio Daniel Luzko en la dirección, marcando un hito en su recorrido interpretativo. Posteriormente, la pieza fue estrenada también en el ámbito académico estadounidense, consolidando su proyección internacional.

El Concierto para violín y orquesta fue compuesto a lo largo de varios años. Su primer movimiento nació inicialmente como una obra independiente y responde a un lenguaje académico, ya que fue concebido como parte de los requisitos del doctorado en composición musical que Luzko realizó en la Universidad Católica de Washington D.C., bajo la tutoría del compositor y violinista Helmut Braunlich. En este movimiento se evidencian influencias de la escuela polaca, derivadas de los estudios previos del autor con el profesor Marian Borkowski en la Academia de Música Federico Chopin de Varsovia.

Más adelante, al inicio de su labor como docente de teoría musical y composición en el Irvine Valley College, en California, Luzko decidió completar la obra incorporando dos movimientos adicionales. El segundo movimiento se caracteriza por un marcado lirismo, mientras que el tercero desarrolla un lenguaje más personal, con especial énfasis técnico en el uso de ostinatos, consolidando así la identidad expresiva del concierto en su totalidad.

El álbum incluye además obras de otros compositores latinoamericanos, entre ellas un Concierto para violín y orquesta del brasileño Arturo Barbosa, El Cacuy, música para una leyenda de Fernando Severo Altube y Misterio de Buenos Aires, concierto para violín y orquesta del propio Alejandro Drago. En las cuatro obras, Drago se desempeña como intérprete solista, articulando un recorrido sonoro que pone en diálogo distintas estéticas contemporáneas de la región.

La edición del CD doble cuenta con el auspicio de diversas instituciones culturales y académicas, como la Sociedad Filarmónica OFECH, la Secretaría de Cultura de Chihuahua, el Irvine Valley College y la Universidad de North Dakota, entre otras. La grabación del concierto de Luzko se realizó con la presencia constante del compositor, un factor que contribuyó a un trabajo minucioso y a una interpretación que refleja una comprensión detallada y sensible de la obra por parte del solista Alejandro Drago y del director Iván del Prado.