PEN Club del Paraguay ofrece hoy un “Atardecer literario”

“Atardecer literario” se denomina la propuesta del centro PEN Paraguay, que hoy desde las 19:00 se realizará en el Pabellón Serafina Dávalos del local de Servilibro, en la Plaza Uruguaya (25 de mayo y Paraguarí).

Lea más: Bellas Artes abre su convocatoria 2026: carreras, fechas y cómo inscribirse

Este será el primer encuentro del año con poesía y narrativa, para disfrutar de la literatura con la luz del atardecer.

En representación del PEN Paraguay estarán: Delfina Acosta, Feliciano Acosta, Esteban Bedoya, Lourdes Espínola, Leni Pane y Lourdes Talavera.

También habrá autores invitados como: Eder Acosta, Sergio Echeverry, Estela Kobs, Mónica Laneri y Morena Sosa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy