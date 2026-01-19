Literatura
19 de enero de 2026 - 11:10

PEN Club del Paraguay ofrece hoy un “Atardecer literario”

La Plaza Uruguaya (Eligio Ayala y México) será hoy el punto de encuentro para el recorrido histórico por el centro.
La Plaza Uruguaya albergará hoy a esta actividad organizada por el centro PEN Paraguay.Archivo, ABC Color

El centro PEN Paraguay ofrecerá hoy un “Atardecer literario” en la Plaza Uruguaya, con la participación de varios escritores y poetas. La actividad será de acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

“Atardecer literario” se denomina la propuesta del centro PEN Paraguay, que hoy desde las 19:00 se realizará en el Pabellón Serafina Dávalos del local de Servilibro, en la Plaza Uruguaya (25 de mayo y Paraguarí).

Este será el primer encuentro del año con poesía y narrativa, para disfrutar de la literatura con la luz del atardecer.

En representación del PEN Paraguay estarán: Delfina Acosta, Feliciano Acosta, Esteban Bedoya, Lourdes Espínola, Leni Pane y Lourdes Talavera.

También habrá autores invitados como: Eder Acosta, Sergio Echeverry, Estela Kobs, Mónica Laneri y Morena Sosa.

