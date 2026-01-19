Bellas Artes abre su convocatoria 2026: carreras, fechas y cómo inscribirse

El Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) abrió su convocatoria 2026 para carreras de grado y cursos de formación artística, con un sistema de inscripción completamente en línea y plazos diferenciados según el área de interés.

Quienes deseen postular a las cinco licenciaturas —Música, Arte Dramático, Artes Visuales, Diseño Gráfico y Danza— deben completar el formulario de inscripción disponible en la página web y redes sociales oficiales de la institución. El pago de la matrícula se realiza de manera presencial en caja a partir del 19 de enero, de 8:00 a 16:00, o vía transferencia bancaria.

El cierre de inscripciones varía por carrera: Música y Arte Dramático recibirán postulaciones hasta el 27 de febrero; Artes Visuales y Diseño Gráfico hasta el 2 de febrero, y la Licenciatura en Danza hasta el 16 de febrero. Todas las carreras cuentan con un proceso de admisión que incluye cursillos y exámenes, con un arancel general de G. 200.000 y la presentación de documentación básica académica y de identidad.

El ISBA también forma parte del programa de gratuidad universitaria del Gobierno, por lo que los postulantes pueden solicitar el beneficio de Arancel Cero una vez aprobada su admisión, a través de un formulario que se habilita por correo electrónico. Estudiantes ya matriculados pueden igualmente aplicar al beneficio presentando la documentación requerida.

En paralelo, el Centro Experimental para el Desarrollo de las Artes (CEDARTS) mantiene abiertas sus inscripciones para distintas escuelas de formación artística. La Escuela de Artes Literarias iniciará clases en abril y, por primera vez, ofrecerá modalidades presencial y virtual.

La Escuela de Danza tendrá una segunda audición el 28 de febrero a las 8:30 en la sede central del ISBA, dirigida a niñas y niños desde los 7 años. Por su parte, la Escuela de Restauración comenzará en marzo y recibirá inscripciones hasta el 16 de febrero, orientada a estudiantes avanzados y profesionales del ámbito artístico.

Las carreras del ISBA cuentan con aprobación institucional y están adaptadas al Sistema Nacional de Créditos Académicos, además de encontrarse en proceso de actualización ante el CONES, lo que garantiza su reconocimiento académico.

Quienes deseen conocer requisitos específicos por carrera, costos detallados o acceder a los formularios de inscripción pueden hacerlo a través de la página web y redes sociales oficiales del Instituto Superior de Bellas Artes.