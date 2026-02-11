“La saga del Lúpulo” se presentará en la Casa Bicentenario de la Literatura

La presentación de este libro, editado por el sello Editorial Entre Todos, estará a cargo de Sofía Raquel Fernández Casabianca, Juan Ramírez Biedermann y Sergio Etcheverry.

“La saga del Lúpulo” promete invitar al lector a un viaje que entrelaza lo cotidiano y lo simbólico. Es una obra que celebra la narrativa contemporánea, rescatando relatos que encuentran lo extraordinario en lo común.

Pedro Volpe es abogado y escribano, además de actor, profesor y director de teatro. Ha participado de talleres con autores como Renée Ferrer, Agustín Núñez, Augusto Casola y Susy Delgado. Actualmente integra el taller literario del Club Centenario, dirigido por Irina Ráfols.

Ha participado de varios libros y antologías como Galería de Ángeles y Demonios y la antología binacional Paraguay-Uruguay.

