11 de febrero de 2026 - 01:00

“La saga del Lúpulo” se presentará en la Casa Bicentenario de la Literatura

Portada del libro "La saga del lúpulo", que será presentado hoy.

En la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos” (México e/ 25 de mayo y Mcal. Estigarribia), hoy a las 20:00 se realizará la presentación de “La saga del Lúpulo”, la nueva obra del escritor Pedro Volpe.

Por ABC Color

La presentación de este libro, editado por el sello Editorial Entre Todos, estará a cargo de Sofía Raquel Fernández Casabianca, Juan Ramírez Biedermann y Sergio Etcheverry.

“La saga del Lúpulo” promete invitar al lector a un viaje que entrelaza lo cotidiano y lo simbólico. Es una obra que celebra la narrativa contemporánea, rescatando relatos que encuentran lo extraordinario en lo común.

Pedro Volpe es abogado y escribano, además de actor, profesor y director de teatro. Ha participado de talleres con autores como Renée Ferrer, Agustín Núñez, Augusto Casola y Susy Delgado. Actualmente integra el taller literario del Club Centenario, dirigido por Irina Ráfols.

Ha participado de varios libros y antologías como Galería de Ángeles y Demonios y la antología binacional Paraguay-Uruguay.

