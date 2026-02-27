“Inspiranimales” cobrará vida en una lectura especial con Panchi Galarce

La actividad se realizará a las 17:00 en el local de Books del Shopping Mariscal, con acceso libre y gratuito, y está dirigida especialmente a niños y adolescentes de entre 7 y 11 años, aunque abierta a todo público interesado en compartir una experiencia en familia.
Lea más: Festinha desembarca en el Puerto con Só Pra Contrariar y É O Tchan
Durante la jornada, el propio autor leerá uno de los relatos del libro y dialogará con los asistentes sobre el universo que propone la obra. Como invitado especial participará el presentador Carlos Martini, quien también dará voz a uno de los cuentos de su elección, sumando su impronta a este encuentro literario.
“Inspiranimales” marca el debut editorial de Galarce Recalde y da inicio a un proyecto creativo que apuesta por transmitir valores a través de historias protagonizadas por animales del bosque y del pueblo.
Cada relato funciona como metáfora de experiencias humanas, abordando temas como la amistad, la autoaceptación, la valentía, el propósito y la sabiduría. Con un lenguaje simple, cálido y cercano, el libro busca generar identificación y abrir espacios de conversación entre niños y adultos.
Con once años de trayectoria como director creativo y redactor publicitario, Galarce Recalde también es músico y compositor de Garage 21, agrupación con más de dos décadas de recorrido. Con este libro, el autor amplía su universo artístico hacia la literatura infantil y familiar, manteniendo el eje narrativo y emocional que atraviesa sus distintos proyectos.
La lectura de este sábado se presenta como una oportunidad para conocer de cerca la obra, compartir un momento especial en torno a los cuentos y seguir acercando a los más jóvenes al mundo de la lectura. “Inspiranimales” ya se encuentra disponible en las principales librerías de Asunción.