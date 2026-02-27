Festinha desembarca en el Puerto con Só Pra Contrariar y É O Tchan

Este sábado 28 de febrero, el Puerto de Asunción será escenario de Festinha, un nuevo encuentro musical que celebra el sonido brasileño que conquistó las pistas de baile en los años 90 y 2000. Bajo el lema “O som de Brasil chegou”, el festival propone una experiencia atravesada por el pagode romántico y el samba-axé más festivo, con una programación que se extenderá hasta la madrugada.

La apertura de portones está prevista para las 19:30, mientras que la grilla artística comenzará a las 21:30 con la presentación de Marce D’Samba. A las 22:45 subirá al escenario Só Pra Contrariar y, ya pasada la medianoche, a las 00:45, será el turno de É O Tchan. La jornada continuará con el cierre a cargo de DJ TEO a las 02:15.

Formado en 1989, el grupo Só Pra Contrariar se consolidó como uno de los grandes nombres del pagode brasileño, con más de 20 millones de discos vendidos. Su repertorio reúne canciones que se volvieron parte de la memoria colectiva latinoamericana, como “Que Se Chama Amor”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer” e “Interfone”.

En los últimos años, la banda ha presentado material conmemorativo que revaloriza su trayectoria y acerca su sonido a nuevas generaciones. En Paraguay, el grupo ya ha protagonizado presentaciones multitudinarias, incluida su gira “O Último Encontro” en febrero del año pasado, reafirmando su vínculo con el público local.

Por su parte, É O Tchan es sinónimo de fiesta y coreografías inolvidables. Surgido en 1992 a partir del grupo Gera Samba, se transformó en un fenómeno cultural en Brasil y en otros países de la región. Con más de 15 millones de discos vendidos y certificaciones de diamante y platino, el grupo popularizó himnos bailables como “Pau Que Nasce Torto”, “Na Boquinha da Garrafa”, “É o Tchan no Hawaí” y “Ralando o Tchan”, que trascendieron el carnaval para instalarse en la cultura pop latinoamericana.

La banda continúa activa, con nuevas producciones y presentaciones en festivales, adaptando su propuesta a las nuevas audiencias sin perder la energía que la hizo famosa.

Las entradas para Festinha continúan disponibles en los puntos de venta de Ticketea y también pueden adquirirse de manera online a través de su plataforma, con precios desde G. 200.000.

El evento es apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan ingreso si asisten acompañados de un adulto responsable con entrada.