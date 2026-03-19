Libro recoge la historia de “un mártir paraguayo en Kabul”

Testimonios de amigos, colegas y personalidades de la política nacional y del exterior forman parte del libro “Un mártir paraguayo en Kabul”, que será presentado este viernes. El material busca reconstruir la vida del abogado, diplomático, investigador y músico Luis María Duarte, fallecido en Afganistán en 2014.

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La editorial Línea de Tiempo y la Fundación Luis María Duarte están a cargo de este material que también reúne artículos y un anexo fotográfico y documental. El acto será en el auditorio de la BACCN, ubicado en Cnel. Paulino Alen c/ Río Ypané.

Duarte fue asesinado en un atentado terrorista, ocurrido el 20 de marzo de 2014 en Kabul, Afganistán; donde se encontraba cumpliendo funciones como observador electoral internacional del Instituto Nacional Demócrata (NDI), en una misión dedicada al fortalecimiento del proceso electoral democrático de Afganistán.

“Esta obra invita al lector a descubrir su pensamiento, a comprender el alcance de su misión y a reflexionar sobre el valor del compromiso intelectual en tiempos de incertidumbre”, señalaron los responsables de la publicación, a través de un comunicado.

Añadieron que “más que una biografía, este libro es un homenaje colectivo y una invitación a mantener vivo su recuerdo, como homenaje perenne e inspiración”.

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La presentación del libro se realizará en el marco de la primera conmemoración del Día Nacional del Politólogo, que justamente fue establecido Ley N° 7594/2025, en homenaje a Duarte.